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Il trailer della storia di Remothered: Red Nun's Legacy fa paura

Stormind Games ha pubblicato il trailer della storia di Remothered: Red Nun's Legacy a pochi giorni dall'annuncio del cast del gioco, che includerà Cissy Jones e Maggie Robertson.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/05/2026
La protagonista di Remothered: Red Nun's Legacy
Remothered: Red Nun's Legacy
Remothered: Red Nun's Legacy
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Stormind Games ha pubblicato il trailer della storia di Remothered: Red Nun's Legacy, che con le sue sequenze introduce l'ambientazione del gioco e le peculiari atmosfere, che attingono alla tradizione degli horror italiani.

"Remothered: Red Nun's Legacy rappresenta il culmine dell'intera serie e non vediamo l'ora di condividere questo grande finale con i fan", ha dichiarato in un comunicato stampa Daniele Azara, CCO di Stormind Games.

"La narrazione è sempre stata il cuore pulsante di Remothered e questo trailer offre ai giocatori, vecchi e nuovi, uno sguardo più approfondito sul mistero, i personaggi e l'orrore che si celano dietro la Red Nun."

Akira Yamaoka comporrà la colonna sonora di Remothered: Red Nun's Legacy Akira Yamaoka comporrà la colonna sonora di Remothered: Red Nun's Legacy

Il nuovo capitolo della saga ci vedrà esplorare le sale di un convento abbandonato: un luogo oscuro e inquietante, in cui nulla è davvero come sembra e che cela la verità dietro la Red Nun. Saremo in grado di scoprirla? O soccomberemo a causa delle numerose insidie nascoste nell'ombra?

Il cast del gioco

Come annunciato alcuni giorni fa, Remothered: Red Nun's Legacy vedrà la presenza di Cissy Jones e Maggie Robertson nel cast: parliamo di due attrici di grande talento, che hanno lavorato a produzioni importanti come The Walking Dead, Life is Strange e Resident Evil Village, fra le altre.

La presenza di Cissy Jones e Maggie Robertson donerà senz'altro un grande spessore al comparto narrativo del gioco, che come abbiamo visto vanterà anche una colonna sonora composta dal leggendario Akira Yamaoka.

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