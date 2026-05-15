Il trailer della storia di Remothered: Red Nun's Legacy fa paura

Stormind Games ha pubblicato il trailer della storia di Remothered: Red Nun's Legacy, che con le sue sequenze introduce l'ambientazione del gioco e le peculiari atmosfere, che attingono alla tradizione degli horror italiani.

"Remothered: Red Nun's Legacy rappresenta il culmine dell'intera serie e non vediamo l'ora di condividere questo grande finale con i fan", ha dichiarato in un comunicato stampa Daniele Azara, CCO di Stormind Games.

"La narrazione è sempre stata il cuore pulsante di Remothered e questo trailer offre ai giocatori, vecchi e nuovi, uno sguardo più approfondito sul mistero, i personaggi e l'orrore che si celano dietro la Red Nun."

Il nuovo capitolo della saga ci vedrà esplorare le sale di un convento abbandonato: un luogo oscuro e inquietante, in cui nulla è davvero come sembra e che cela la verità dietro la Red Nun. Saremo in grado di scoprirla? O soccomberemo a causa delle numerose insidie nascoste nell'ombra?