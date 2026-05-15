Saros ha realizzato un sogno che Rahul Kohli aveva fin da bambino

Rahul Kohli ha sempre sognato di essere il protagonista di un videogioco: lo rivela il nuovo video diario di Saros, in cui l'attore parla appunto di come questo desiderio sia stato esaudito dallo sparatutto di Housemarque.

"Sono stato un videogiocatore da quando avevo tre anni", ha detto Kohli. "La prima cosa che ho sempre voluto fare era lavorare nello sviluppo di videogiochi. (...) A un certo punto però è cambiato tutto e ho pensato che non sarei entrato nell'industria videoludica, ma che sarei diventato un attore."

"Lavoravo in un negozio di videogiochi, ero sempre vicino a quel mondo", ha continuato l'attore, che negli anni ha svolto il ruolo di doppiatore in diversi titoli. "Non avrei mai pensato che potesse esserci qualcosa di meglio del dare semplicemente la voce a un personaggio", ha spiegato.

"Poi sono arrivati la scansione facciale, il motion capture, il performance capture", ha aggiunto Kohli. "Non ho mai osato pensare di poter essere il protagonista di un gioco. Non avrei mai creduto che le persone potessero giocare nei miei panni in questo modo."