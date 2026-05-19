Saros si aggiorna: ecco le novità dello sparatutto esclusivo di PS5

Dopo il successo di Returnal, Housemarque è tornata in azione con Saros, il suo sparatutto a tema sci-fi. Sebbene apprezzato dalla critica al lancio, il nuovo titolo ha ancora bisogno di qualche sistemata.
Infatti, gli autori hanno ora pubblicato un nuovo aggiornamento, che si occupa di correggere una serie di problemi, senza introdurre nuovi contenuti.
L'aggiornamento di Saros
Parliamo nello specifico dell'update 1.004.003, disponibile dal 19 maggio 2026 per tutti i giocatori di Saros su PlayStation 5. Si occupa di sistemare problemi con il gameplay, il bilanciamento e il design del mondo di gioco e dei livelli.
Prima di tutto, è stato rimosso un bug che impediva a uno dei tratti dell'arma Onslaught di funzionare come previsto. Inoltre, ora il Growth Incapacitor dovrebbe funzionare quando si riavvia il gioco. C'erano poi alcuni tratti e alcuni artefatti che causavano la morte del giocatore durante un filmato: ora non dovrebbe più accadere.
Ecco altri errori sistemati:
- Risolto un problema per cui il giocatore poteva rimanere bloccato all'esterno della Solar Cage nell'Atrium of the Cathedral.
- Risolto un problema con la porta del Vault che non si apriva nelle Ancient Depths.
- Risolto un problema con il cancello che conduce alla Blighted Marsh che rimaneva chiuso.
- Risolto un problema con il ponte che conduce alla Desecrated Fortress che veniva sollevato troppo presto, permettendo ai giocatori di saltare la Blighted Marsh.
- Corretta l'errata posizione di spawn del salvataggio automatico utilizzata quando il giocatore si trovava precedentemente su determinate scale all'interno del Passage.
- Risolto un caso raro in cui i giocatori potevano essere uccisi mentre usavano l'abilità Eclipse Threads nella Yellow Shore.
- Bug minori dell'audio risolti.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Saros.
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