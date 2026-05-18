GTA 6, dove sono le prenotazioni? Sembra che Best Buy abbia commesso un errore

Dove sono le prenotazioni di GTA 6? Come avrete certamente notato, Rockstar Games non ha annunciato l'apertura dei preorder né tantomeno ha pubblicato il terzo, attesissimo trailer del nuovo capitolo della sua serie di punta.

Cos'è successo quindi? Come mai i rumor che circolavano negli ultimi giorni, e che sembravano così attendibili, non si sono concretizzati? L'ipotesi più plausible al momento è che Best Buy abbia commesso un errore, interpretando in maniera sbagliata le comunicazioni ricevute da un distributore.

Secondo l'amministratore principale di GTA Forums, una fonte verificata appartenente a un'azienda europea che si occupa di distribuzione avrebbe confermato che "non esistono prenotazioni attive" per quanto riguarda Grand Theft Auto VI.

Inevitabilmente è montata la frustrazione degli utenti, che sembravano davvero convinti di poter prenotare la propria copia di GTA 6 a partire da oggi e di assistere al nuovo, atteso trailer del gioco, ma sono rimasti a bocca asciutta e dovranno continuare ad aspettare.