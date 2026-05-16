Sam Houser e Dan Houser sempre più ricchi anche senza GTA 6

La classifica annuale dei 350 cittadini più ricchi del Regno Unito pubblicata dal The Times, colloca Sam e Dan Houser al 310° posto , in lieve crescita rispetto alla 312ª posizione dello scorso anno. I due fratelli sono tra le poche figure del settore videoludico presenti nella lista insieme ad altri imprenditori come Riccardo Zacconi e Lior Shiff.

Senza GTA 6

Secondo le stime riportate, il patrimonio combinato dei fondatori di Rockstar Games avrebbe raggiunto circa 405 milioni di sterline. Si tratta di un incremento di circa 5 milioni rispetto all'anno precedente, anche se la crescita risulta inferiore a quella registrata tra il 2024 e il 2025, quando il loro patrimonio era aumentato di circa 50 milioni di sterline.

Il dato appare significativo soprattutto considerando che Rockstar non pubblica un nuovo titolo principale da anni. Stiamo giusto aspettando GTA 6. Nonostante ciò, le entrate generate dal catalogo storico continuano a essere molto elevate. In particolare, secondo indiscrezioni circolate recentemente, Grand Theft Auto Online produrrebbe ancora centinaia di milioni di dollari ogni anno.

L'articolo ricorda inoltre che nel 2020 il patrimonio dei fratelli Houser era stimato intorno ai 300 milioni di sterline. In circa cinque anni, quindi, la loro ricchezza sarebbe cresciuta di oltre 100 milioni senza l'uscita di un nuovo capitolo della serie GTA.

Una parte consistente di questi guadagni deriverebbe dal sistema di royalties interne di Rockstar Games. Secondo un rapporto di Tax Watch UK, tre figure principali della società, Sam Houser, Dan Houser e Leslie Benzies, insieme ad altri dipendenti avrebbero avuto diritto a una quota pari al 50% dei profitti operativi generati dai giochi Rockstar.

Tra il 2014 e il 2019, le royalties interne avrebbero raggiunto circa 2,5 miliardi di dollari per Take-Two Interactive. Solo nel 2017, Grand Theft Auto V avrebbe generato royalties per 583 milioni di dollari, mentre nel 2018 la cifra sarebbe stata di altri 383 milioni.

Per quanto riguarda il presente, Sam Houser continua a ricoprire il ruolo di presidente di Rockstar Games e sta supervisionando lo sviluppo di Grand Theft Auto VI. Dan Houser, invece, ha lasciato Rockstar nel 2020 e ha fondato Absurd Ventures, società impegnata nello sviluppo di nuovi videogiochi e altri progetti multimediali.