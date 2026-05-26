GTA 6 sarebbe dovuto uscire oggi e anche Rockstar Games sembra volerlo ricordare

Il post è ovviamente vecchio, ma fa un certo effetto vedere quella data rimessa in evidenza dall'account di Rockstar Games su X, cosa che non ha mancato di scatenare ironia e meme da parte della community.

C'era un tempo in cui GTA 6 era destinato a uscire proprio oggi, 26 maggio 2026 , e la cosa pare essere in qualche modo ricordata anche dalla stessa Rockstar Games , con un messaggio sui social che sembra quasi sostenere che l'uscita sia in effetti oggi.

Ancora tutto tace sul fronte Rockstar Games

"Li denuncerò per danni emotivi e pubblicità ingannevole o qualcosa del genere", ha detto un utente, "Ci sto giocando proprio ora, mi sta piacendo fin qui", ha riferito un altro, ma in generale il tono è ovviamente proteso a cercare informazioni sull'attesissimo seguito.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Fra folli teorie con punte di esoterismo, la community ha provato in ogni modo a profetizzare l'avvento di nuove informazioni su GTA 6, ma finora senza successo: si potrebbe pensare che il giorno in cui tempo fa era previsto che arrivasse possa rappresentare un momento ideale per qualche novità, ma finora tutto tace.

Restiamo dunque in attesa del mitologico terzo trailer di GTA 6 a questo punto, che potrebbe trovare spazio anche all'interno dei vari eventi previsti per questo inizio estate videoludica fra State of Play, Summer Game Fest e Xbox Games Showcase, ma è probabile che Rockstar Games abbia intenzione di fare di testa propria, considerando che non ha certo bisogno di appoggiarsi ad altri eventi.

Nel frattempo, Take-Two ha sostanzialmente confermato la data di uscita fissata per il 19 novembre 2026, cosa che ci rende ancora piuttosto lontani dal lancio di GTA 6.