La conferma della data d'uscita di GTA 6 fa volare il titolo di Take-Two in borsa

Nonostante lo sviluppo prolungato e le speculazioni su potenziali ritardi, i vertici di Take-Two Interactive hanno ribadito la data di lancio di Grand Theft Auto 6. Nel corso dell'ultima conferenza sui risultati finanziari, il CEO Strauss Zelnick ha confermato che il titolo sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2026, anticipando inoltre che la campagna di marketing dedicata prenderà il via nel corso dell'estate.
I mercati si impennano
La solidità delle entrate garantite da Grand Theft Auto Online permette attualmente a Rockstar Games e Take-Two di operare senza l'urgenza di accelerare i tempi di chiusura del gioco. Tuttavia, proprio questa rilassatezza aveva in qualche modo alimentato le voci di ulteriori rinvii.
La rassicurazione sulla data di uscita ha generato una reazione immediata da parte dei mercati finanziari. Come sottolineato dall'insider Shinobi602 su X, le dichiarazioni di Zelnick hanno innescato un rialzo netto del prezzo delle azioni di Take-Two Interactive, a dimostrazione delle altissime aspettative di vendita nutrite dagli azionisti.
La conferma della finestra di lancio di novembre avrà ripercussioni su tutto il settore videoludico. Si prevede che l'impatto commerciale di GTA 6 monopolizzerà la stagione pre-natalizia del 2026. Data la portata del lancio, è altamente probabile che la maggior parte dei principali editori (con la potenziale eccezione di Nintendo, forte di un mercato demograficamente differente) deciderà di evitare la concorrenza diretta, spostando l'uscita dei propri titoli di punta in periodi dell'anno meno affollati.
L'attesa è ora rivolta alle prossime settimane, quando l'eventuale pubblicazione di un nuovo trailer potrebbe spingere ancora di più i titoli di Take-Two.
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