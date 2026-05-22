La conferma della data d'uscita di GTA 6 fa volare il titolo di Take-Two in borsa

Nonostante lo sviluppo prolungato e le speculazioni su potenziali ritardi, i vertici di Take-Two Interactive hanno ribadito la data di lancio di Grand Theft Auto 6. Nel corso dell'ultima conferenza sui risultati finanziari, il CEO Strauss Zelnick ha confermato che il titolo sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2026, anticipando inoltre che la campagna di marketing dedicata prenderà il via nel corso dell'estate.