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Il periodo di uscita di Tomb Raider: Legacy Of Atlantis è stato confermato da Embracer

Embracer Group ha ribadito il periodo di uscita previsto per Tomb Raider: Legacy Of Atlantis nei suoi documenti finanziari, confermando dunque che non dovrebbe essere posticipato.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/05/2026
Un'immagine di Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Nei documenti finanziari di Embracer Group compare anche il periodo di uscita di Tomb Raider: Legacy Of Atlantis, che sembra dunque confermato per il 2026, in base a quanto riferito nei piani della compagnia, salvo ovviamente eventuali cambiamenti successivi.

La questione è stata dibattuta di recente, con varie voci di corridoio che parlavano di un possibile posticipo di Tomb Raider: Legacy Of Atlantis al 2027, ma questo non rientra, almeno per il momento, nei piani di Embracer, che invece segna il lancio del gioco ancora per quest'anno.

Già lo studio di supporto Electric Square, che ha lavorato al progetto, era intervenuto sulla questione nei giorni scorsi per riferire che non c'era stato alcun cambiamento nei piani iniziali, che prevedevano appunto il lancio nel corso del 2026.

Il remake sembra essere vicino

Considerando che ci troviamo ormai quasi a giugno, non dovrebbe mancare molto a un annuncio più completo ed esplicito, magari con la data di uscita ufficiale annunciata da parte di Crystal Dynamics e Flying Wild Hogs.

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D'altra parte, con vari eventi di presentazione previsti nel prossimo periodo, tra Summer Game Fest, Xbox Games Showcase e anche lo State of Play appena annunciato, le occasioni non mancano per una possibile comunicazione.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis riproporrà scene storiche in forma moderna, anche il T-Rex Tomb Raider: Legacy of Atlantis riproporrà scene storiche in forma moderna, anche il T-Rex

Proprio Tomb Raider: Legacy Of Atlantis compariva in effetti nel trailer della Summer Game Fest, dunque la sua presenza all'evento sembra essere certa, e magari in tale sede potrebbe emergere davvero la data di uscita per questo interessante remake totale del primo e storico capitolo della serie.

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