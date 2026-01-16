Tomb Raider: Legacy of Atlantis riproporrà scene storiche in forma moderna, anche il T-Rex

Il capo di Crystal Dynamics, Scott Amos , ha parlato a GamesRadar in particolare della necessità di modernizzare alcuni aspetti ma cercando di mantenere integro lo spirito dell'originale, creando quindi un certo equilibrio fra le spinte di innovazione e la fedeltà alle origini.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis è il remake del primo capitolo della serie previsto arrivare nel corso del 2026, uno dei due progetti annunciati da Crystal Dynamics sulla serie: in base a quanto riferito dagli sviluppatori, questo riproporrà le scene storiche dell'originale ma in forma moderna e spettacolare, compresa anche quella iconica del T-Rex .

Un rifacimento tra vecchio e nuovo

Amos ha riferito che il gioco è stato fatto da fan per i fan, cercando di dare il giusto rilievo ad alcuni elementi del classico ma inseriti in un contesto moderno: già Tomb Raider Anniversary cercava di effettuare qualcosa del genere, ma la scena del T-Rex, per esempio, era farcita di quick time event per cercare di renderla spettacolare, e questo aspetto verrà modificato nel nuovo remake.

In Tomb Raider: Legacy of Atlantis la spettacolarità dovrà comunque essere accompagnata dal gameplay, aggiornando la gestione delle inquadrature e dei controlli, cercando di mantenere alcune scene iconiche ma anche godibili in un contesto moderno.

"Abbiamo preso tutti gli aspetti fondamentali di quel primo gioco e poi ci siamo chiesti: Cosa possiamo fare per renderlo più appetibile agli occhi dei giocatori di oggi?", ha spiegato Amos.

Su questo fronte, gli sviluppatori hanno studiato "Come aggiornare la telecamera e i comandi, e come riprendere elementi come quel momento iconico che tutti noi giocatori abbiamo vissuto, chiedendoci come possa essere reinterpretato oggi per creare un momento epico di azione e avventura che possa diventare un nuovo ricordo fondamentale per i giocatori che non hanno mai avuto modo di viverlo come la prima volta?"

Nel frattempo, Crystal Dynamics sta lavorando anche al nuovo capitolo della serie annunciato ai The Game Awards 2025, ovvero Tomb Raider: Catalyst.