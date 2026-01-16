Stando a un leak riportato da Insider Gaming, la testata di Tom Henderson, WWE 2K26 vedrà CM Punk protagonista della modalità 2K Showcase: si tratterebbe del primo ruolo del genere per il lottatore di Chicago, tornato nella WWE nel 2023, dopo un'assenza di quasi dieci anni.

Il nuovo episodio della serie prodotta da 2K Games dovrebbe fare il proprio debutto a marzo e si attende un reveal ufficiale a brevissimo, reveal che immaginiamo ufficializzerà proprio la nuova modalità 2K Showcase dedicata alla carriera di Phillip Brooks.

Secondo i dettagli appresi da Insider Gaming, lo showcase verrà narrato dallo stesso CM Punk e si dividerà in tre parti, la prima delle quali consentirà di rivivere alcuni degli incontri più significativi mai disputati dal lottatore nella WWE.

La seconda parte dello showcase sarà una sorta di "what if?" che andrà a immaginare cosa sarebbe successo se CM Punk non avesse lasciato la WWE nel 2014, portando sullo schermo i potenziali match a cui avremmo potuto assistere.

La terza e ultima parte sarà infine dedicata agli scontri che non hanno mai avuto luogo, con tanti potenziali dream match.