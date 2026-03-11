LEGO PS1 è realtà? Un rumor suggerisce l'arrivo di un set dedicato alla prima console PlayStation

Stando a una soffiata, LEGO e Sony potrebbero aver unito le forze per portare nei negozi LEGO PS1 , un set dedicato alla prima, iconica console PlayStation ricreata interamente a mattoncini.

I primi dettagli sul set

Stando alle informazioni condivise, il prodotto sarebbe identificato come set 72306, con nome in codice "P" o "Play", e rivolto a un pubblico adulto. Il lancio sarebbe previsto durante il corso del mese di dicembre, al prezzo di 159,99 euro. La confezione includerebbe 1.911 pezzi, con cui ricreare la prima PlayStation e un controller DualShock in versione mattoncino.

Come sempre, è bene prendere indiscrezioni simili con le dovute cautele in attesa di conferme ufficiali. Va detto però che LEGO e il mondo dei videogiochi vanno a braccetto ormai da anni: oltre ai numerosi videogiochi a tema Il Signore degli Anelli, Star Wars e DC Comics, la casa danese ha portato nei negozi anche set dedicati alle icone Nintendo e dato vita a LEGO Fortnite.

In questo contesto, una nuova collaborazione con Sony, dopo LEGO Horizon Adventures e i set ispirati a Forbidden West, non sarebbe affatto sorprendente. Inoltre, LEGO ha già sperimentato con repliche di console storiche, come ad esempio il set dedicato al Game Boy, arrivato nei negozi lo scorso ottobre.