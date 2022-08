Horizon Forbidden West: un video di Guerrilla celebra il lancio del set LEGO Tallneck

Guerrilla ha pubblicato un video per celebrare il lancio del set LEGO Tallneck, dedicato a una delle creature meccaniche più iconiche della serie Horizon, vista quindi in Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West.

Il Tallneck, o Collolungo in italiano, è una creatura meccanica somigliante a una giraffa, non ostile agli umani, progettata per consentire le comunicazioni a lungo raggio tra le macchine. È l'unica della sua specie a non aver subito il Derangement, ossia al cambio di comportamento della macchine che le ha rese sempre più ostili verso gli esseri umani. Aloy può scalare i Tallneck per ottenere accesso alla mappa dell'area circostante.

Il video di Guerrilla mostra il negozio LEGO di Amsterdam in cui dei consumatori felici fanno la fila per mettere le mani sul Tallneck, realizzato davvero molto bene. Ci sono quindi code alla cassa e sequenze di montaggio del set, oltre ad altre dedicate in generale al mondo LEGO. Da notare che Aloy è tra i personaggi del set, un valore aggiunto non da poco.

Se siete appassionati della serie Horizon, potete spendere circa cento euro e fare vostro il set, annunciato qualche tempo fa.