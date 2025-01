Un film di Horizon: Zero Dawn è stato annunciato da PlayStation, vediamo chi lo produrrà

Columbia Pictures è anche co-produttore insieme a Sony dei film dello Spider-Verse, così come di vari film del Marvel Cinematic Universe e non solo.

Che gioco è Horizon: Zero Dawn

Parlando sul palco del CES, Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, ha dichiarato: "Columbia Pictures e PlayStation Productions sono nelle fasi iniziali dello sviluppo di un adattamento cinematografico del pluripremiato Horizon Zero Dawn. Immaginatevi l'amata storia delle origini di Aloy ambientata in un vibrante mondo del futuro lontano pieno di macchine giganti, portata per la prima volta sul grande schermo".

L'annuncio del film di Horizon Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn è un gioco d'azione a mappa aperta sviluppato da Guerrilla Games, primo capitolo della serie Horizon che include Horizon Call of the Mountain (PS VR2) e Horizon Forbidden West. La serie è ambientata in una Terra del futuro, dopo che l'umanità si è quasi estinta ed è regredita a uno stato tribale, ignara del passato. Gli umani coesistono inoltre con delle creature robotiche che ricordano animali e dinosauri.

La protagonista è Aloy, una giovane donna che è nata ai margini di una delle tribù di questo modo. Quando il suo padre adottivo muore, parte per un viaggio di vendetta e scoperta, comprendendo che il suo ruolo è molto più importante di quello che avrebbe mai immaginato. In termini di gameplay, parliamo di un gioco con meccaniche da sparatutto in terza persona, con Aloy che usa archi, fionde e non solo per abbattere le macchine e le persone che si trovano sulla sua strada.

Era in sviluppo una serie TV di Horizon presso Netflix, con lo showrunner di The Umbrella Academy a guidare il progetto. Dopo una serie di accuse di molestie, omofobia e transfobia verso l'uomo, però, il progetto è naufragato: ufficialmente non ci sono dettagli precisi, sappiamo solo che nel luglio 2024 la serie TV è stata cancellata.