La serie Netflix di Horizon Zero Dawn è ferma dopo le accuse allo showrunner di The Umbrella Academy

Blackman ha risposto alle accuse sostenendo che si tratta di falsità, ma pare che Netflix abbia già preso provvedimenti , come dimostra appunto lo stop alla produzione della serie di Horizon Zero Dawn e a un altro progetto dell'autore, Orbital.

In particolare avrebbe preso di mira una componente dello staff che ha dovuto chiedere un congedo di maternità, facendo commenti sessisti, omofobi e transfobici , dando vita a una situazione in cui nessun collaboratore si sentiva al sicuro e prendendosi il merito del lavoro altrui.

Sembra che la serie Netflix di Horizon Zero Dawn sia ferma e rischi addirittura la cancellazione a causa delle accuse mosse di recente allo showrunner, Steve Blackman, incaricato di ridurre le storie di Aloy per il piccolo schermo.

Una storia perfetta per una serie?

In attesa di capire quale sarà la sorte della serie televisiva di Horizon Zero Dawn, di cui si parla già da un paio di anni, è chiaro ed evidente che la saga firmata Guerrilla sarebbe perfetta per questo tipo di adattamento.

Aloy in Horizon Forbidden West

La storia di Aloy, una rinnegata che supera importanti sfide e riesce a diventare un punto di riferimento per la sua tribù, possiede infatti tutti gli elementi di una storia coinvolgente e appassionante, a maggior ragione visto il contesto post-apocalittico della sua originale ambientazione.

La protagonista vive infatti in un mondo del futuro che è stato "azzerato" dopo una terribile guerra, e in cui si muovono le minacciose Macchine: bestie meccaniche che per qualche motivo presidiano i territori, costituendo un costante pericolo per gli esseri umani.