Horizon Zero Dawn, nome e dettagli sulla serie TV di Netflix in un leak di Jeff Grubb

Il giornalista Jeff Grubb ha rivelato, tramite leak, alcuni primi dettagli sulla trama della serie televisiva di Netflix dedicata a Horizon Zero Dawn. Il progetto dovrebbe chiamarsi Horizon 2074 e sarà "diviso tra la linea temporale che si vede nei giochi e quella in cui le cose iniziano a precipitare".

Secondo Grubb, lo show non è stato concepito come "un reboot o un remake o una parte interna della trama del gioco", ma sarà una storia parallela ai giochi di Guerrilla Games. Grubb afferma infatti che "si svolgerà parallelamente [ai giochi] e spiegherà altri fatti che accadono nell'universo di Horizon". Ritiene inoltre che lo show televisivo di Horizon Zero Dawn sarà registrato a Toronto.

Come sempre, ricordiamo che si tratta solo di un leak. Ufficialmente non ci sono informazioni riguardo alla trama della serie TV di Horizon. L'unica cosa che sappiamo per certo è che sarà distribuito da Netflix.

Horizon Call of the Mountain

Abbiamo invece più certezze su un'altra storia ambientata nel mondo di Horizon ma lontana da Aloy: Horizon Call of the Mountain, il gioco per PS VR2.