Horizon Call of the Mountain e PS VR2 sono "molto fighi", dice Alanah Pearce dopo averli provati

Alanah Pearce ha provato PS VR2 e Horizon Call of the Mountain e ha affermato che sono "molto, molto fighi". Il tutto è stato detto durante una diretta streaming su YouTube.

Precisamente, Pearce ha detto mentre guardava il trailer di Horizon Call of the Mountain: "Questo l'ho giocato. È per questo che ho provato PS VR2, l'ho giocato. Tecnicamente non mi è permesso parlarne, quindi credo che tutto quello che dirò è che l'ho trovato molto, molto figo. Sono realmente molto colpita da PS VR2 in generale. Io lavoro per PlayStation, quindi prendete le mie parole con un pizzico di sale, per il fatto che sono parziale e tutto il resto. Può anche non aver alcun valore, ma io sono rimasta molto impressionata, l'ho trovato molto figo. Sfortunatamente, non posso proprio dire altro a riguardo".

Alanah Pearce è un ex-report di IGN USA (e altre testate americane) e ora lavora come scrittrice presso Sony Santa Monica Studios. Come detto da lei stessa, non si tratta certo di una fonte indipendente e il suo giudizio è magari condizionato dal fatto che è dipendente di PlayStation (anche se non direttamente del team che lavora su Horizon Call of the Mountain).

Nondimeno, si tratta di un giudizio di una persona che ha potuto provare Horizon Call of the Mountain e soprattutto che ha potuto provare un hardware che non è ancora disponibile al pubblico.

Allo State of Play ci sono stati vari annunci dedicati a PS VR2 (e non solo): eccoli raccolti in un sol colpo.