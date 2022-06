State of Play: tutti gli annunci per PS5, PS4, PS VR2 del 2 giugno 2022

Lo State of Play del 2 giugno 2022 di Sony PlayStation è andato in onda e ha condiviso con noi tanti annunci di alto livello. Vediamo in un solo posto tutto quello che è stato svelato durante la serata di presentazione, per PS5, PS4 e PlayStation VR2.

La serata si è aperta con l'annuncio di Resident Evil 4 Remake. Abbiamo avuto la possibilità di vedere data di uscita e trailer. Inoltre, sono stati confermati contenuti per la VR. Questo remake era molto atteso e, anche se confermato solo ora, i fan davano oramai per scontata la sua esistenza, grazie ai molti rumor che circolavano in rete.

Inoltre, i giocatori PlayStation potranno sfruttare altri contenuti a tema Resident Evil. Parliamo della versione PS VR2 di Resident Evil Village, che è stata mostrata con un trailer, che potete vedere qui. Inoltre, se siete fan degli zombie, sappiate che è stato annunciato anche The Walking Dead: Saints and Sinners - Retribution: eccone il trailer.

Questa è stata per certo la serata della realtà virtuale (come sapevamo a dirla tutta): è stato infatti mostrato anche No Man's Sky per PS VR2 con un trailer. Il gioco supporta già la prima PS VR, ma arriverà anche sulla nuova piattaforma di Sony con una versione dedicata.

Horizon Call of the Mountain

Il piatto forte è però stato Horizon Call of the Mountain, che arriverà in esclusiva su PS VR2: eccone un primo vero trailer con gameplay, che mostra arrampicate e combattimenti.

C'è stato spazio anche per gli indie, inoltre, con Stray (di cui abbiamo scoperto la data di uscita), Tunic (anch'esso con data di uscita), Rollerdrome (trailer e data di uscita) e Season: A letter to the future (trailer e periodo di uscita). Abbiamo scoperto anche il nuovo action RPG misto a dating simulator Eternights, con trailer d'annuncio.

Se preferite i giochi AAA, allora dovete vedere il nuovo trailer con periodo di uscita di Street Fighter 6, il picchiaduro di Capcom. Abbiamo avuto anche modo di vedere l'horror The Callisto Protocol, realizzato dal co-creatore di Dead Space.

Se giocate su PC, sarete inoltre felici di sapere che Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales arriveranno su PC. Per il momento, abbiamo solo la data di uscita del primo.

A chiudere la presentazione dello State of Play del 2 giugno 2022 è però stato l'attesissimo Final Fantasy 16: ecco il trailer e il periodo di uscita.

Diteci, cosa ne pensate di questo State of Play? I trailer vi hanno convinto?