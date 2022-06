Marvel's Spider-Man: la serie ha venduto 33 milioni di copie

La serie Marvel's Spider-Man ha venduto complessivamente 33 milioni di copie. A svelarlo è stata Sony in un post dedicato all'annuncio della versione PC del gioco. Il dato è aggiornato al 15 maggio 2022, quindi davvero molto recente.

Marvel's Spider-Man ha fatto delle grandi vendite

La serie Marvel's Spider-Man è formata da Marvel's Spider-Man per PS4 e PS5 e da Marvel's Spider-Man: Miles Morales, sempre per PS4 e PS5. Nel corso dei prossimi mesi si aggiungeranno al gruppo anche i port per PC di entrambi. Il primo uscirà il 12 agosto 2022, mentre il secondo nell'autunno 2022.

Insomma, sarà un grande anno per gli appassionati di Spider-Man su PC, che a questo punto possono dare per certo pure l'arrivo del seguito, Marvel's Spider-Man 2, ancora in sviluppo e per adesso annunciato solo per PS5.

Insomniac, lo studio di sviluppo delle versioni PlayStation, è al lavoro anche su un titolo dedicato a Wolverine, di cui però non si sa ancora nulla.