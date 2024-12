I ricavi prodotti da Marvel's Spider-Man sono davvero da capo giro

La serie Marvel's Spider-Man è una di quelle di maggior successo per Sony . Si tratta di un fatto noto. Ma a quanto ammonta questo successo? Pensate solo il primo capitolo ha prodotto ricavi per 3,8 miliardi di dollari complessivamente, vendendo più di 20 milioni di copie nel primo anno e 33 nel suo intero ciclo di vita. Si tratta di un risultato enorme, ben comprensibile considerando il successo del personaggio, tra fumetti, film e serie TV, e la qualità del gioco di Insomniac.

I conti di Kevin

Il budget di Marvel's Spider-Man era di 90 milioni di dollari, cresciuto a più di 200 milioni di dollari per il seguito, Marvel's Spider-Man 2, sforzo a questo punto più che giustificato dagli enormi ricavi.

L'informazione viene da uno stringato rapporto di Kevin Kimbal, che si occupò del marketing del gioco nel 2018. Immaginiamo che nei ricavi non vadano considerate solo le vendite del gioco, ma anche tutti i prodotti collegati, come i bundle e il merchandise.

Kimbal ha scritto precisamente: "Ho guidato la campagna marketing di Marvel's Spider-Man, ottenendo un 971% di aumento delle vendite nel suo primo anno, vendendo più di 20 milioni di unità globalmente e generando 3,8 miliardi di dollari di ricavi". Come detto, se prendiamo solo le copie vendute, i conti non tornano. Purtroppo le informazioni non sono state spiegate in alcun modo, quindi dobbiamo accontentarci, facendo ipotesi.