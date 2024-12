OnePlus 13: il nuovo flagship arriva in tutto il mondo a gennaio 2025

OnePlus ha confermato ufficialmente l'arrivo del suo atteso smartphone di punta, il OnePlus 13, che debutterà globalmente a gennaio 2025 . Pensato per offrire un'esperienza premium, il dispositivo unisce design sofisticato, innovazioni tecniche e una robustezza senza precedenti, presentandosi in tre eleganti varianti cromatiche: Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn.

Design e materiali esclusivi

Il OnePlus 13 è il primo smartphone dell'azienda a ottenere una doppia certificazione IP68 e IP69, garantendo una resistenza avanzata contro polvere e acqua. Le varianti cromatiche sottolineano l'attenzione ai dettagli e l'uso di materiali innovativi.

Midnight Ocean introduce una pelle vegana in microfibra, con un'elevata resistenza a graffi e abrasioni.

introduce una pelle vegana in microfibra, con un'elevata resistenza a graffi e abrasioni. Black Eclipse offre una texture unica grazie a un vetro con effetto venature di legno rosa nero.

offre una texture unica grazie a un vetro con effetto venature di legno rosa nero. Arctic Dawn, invece, utilizza una tecnologia avanzata per un vetro setoso e resistente alle impronte.

Tra le innovazioni principali, il OnePlus 13 include RadiantView, una tecnologia progettata per ridurre l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato, assicurando leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Per gli utenti attivi, Aqua Touch 2.0 migliora la sensibilità al tocco in ambienti umidi, regolando dinamicamente le impostazioni tattili per un'interazione fluida, anche in presenza di gocce d'acqua.