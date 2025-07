Fan di Ark: Survival Evolved gioca per 35.000 ore, poi lascia una recensione negativa e chiede un rimborso

In pratica, è come se avesse giocato 12 ore ogni giorno dall'epoca dell'uscita. La parte più interessante però è che ora l'utente ha lasciato una recensione negativa su Steam e ha anche detto che vorrebbe un rimborso! C'è però un motivo per tutto questo.

Ark: Survival Evolved è stato pubblicato in versione completa il 27 agosto 2017 o, per usare una unità certamente non comune, circa 70.000 ore fa. Perché abbiamo bisogno di dirvi questa cosa? Per farvi capire cosa significa che un giocatore ha giocato circa 35.200 ore su Ark.

I dettagli sulla recensione da 35.000 ore di Ark

"Mi sono goduto Ark per 35.000 ore", dice l'utente, "è uno dei miei giochi preferiti da giocare con amici e famigliari. Gestisco un Server Manager di Ark con mod da anni, fino a oggi. Ora NULLA funziona più."

La recensione dell'utente di Ark

Il problema sembra essere l'uscita di Ark Aquatica (che ha avuto problemi anche per un trailer generato con l'IA), un DLC per il 10° anniversario di Ark: Survival Evolved. Al momento su Steam è classificato come "Estremamente Negativo", con solo il 12% delle recensioni positive. Gli utenti non solo segnalano bug e scarse prestazioni del contenuto scaricabile, ma anche la rottura di mod, impostazioni del server e file di configurazione dell'intero gioco.

"Il server non risponde, le mod non funzionano, e tutto questo ci costringe a passare ad ASA [Ark: Survival Ascended, la versione rimasterizzata di Ark]", continua il giocatore nella sua recensione. "Anch'io ho quel gioco e fa schifo. Per questo siamo tornati ad ASE [Ark: Survival Evolved] e ora siete riusciti a rovinare anche questo. Avevate qualcosa di grandioso. Spero che non vi soffochiate con la vostra ingordigia!!! Come posso ottenere un rimborso!?!".

Possiamo supporre comunque che tra le 35.000 ore di gioco dell'utente sia incluso il fatto che il suo account gestisce il server e che quindi non abbia effettivamente giocato in prima persona tutte quelle ore, ma in ogni caso è chiaro che sia un grande fan e che sia alquanto scottato dal fatto che il titolo a cui ha dedicato così tanto tempo non funzioni più.