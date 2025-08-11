Un utente fa causa a Microsoft: "Costringe all’upgrade a Windows 11". Guerra contro l’obsolescenza forzata

Con l'avvicinarsi della fine del supporto a Windows 10, prevista per il 14 ottobre 2025, molti utenti si trovano davanti a una scelta difficile: aggiornare gratuitamente a Windows 11 o restare con un sistema operativo non più supportato.

Per chi ha hardware più vecchio, il passaggio a Windows 11 potrebbe significare rallentamenti e una peggiore esperienza d'uso, mentre mantenere Windows 10 comporta l'assenza di aggiornamenti e patch di sicurezza. In questo contesto, Lawrence Klein, un utente californiano, ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Microsoft per obbligare l'azienda a continuare il supporto per Windows 10.