Convertire Senua's Saga: Hellblade 2 per PS5 pare sia stato un gioco da ragazzi grazie all'Unreal Engine 5

Nel filmato, il technical director Gavin Costello ha spiegato che il processo è stato notevolmente semplificato dall'Unreal Engine 5 di Epic Games, il motore grafico utilizzato per lo sviluppo del gioco, che offre strumenti avanzati che facilitano la conversione tra piattaforme. Inoltre, il team ha potuto contare su uno strumento interno chiamato "Self Play" , un sistema automatizzato che testa il gioco dall'inizio alla fine, permettendo di risparmiare tempo prezioso.

Più tempo da dedicare a PS5 Pro e gli extra

"Abbiamo anche un sistema interno chiamato Self Play, che è in grado di giocare al gioco dall'inizio alla fine, e può anche collegare strumenti di profilazione mentre lo fa", ha spiegato Costello. "Questo ci ha permesso, fin dalle prime fasi, di verificare che il gioco fosse giocabile dall'inizio alla fine e di ottenere una buona panoramica delle prestazioni attuali. È stata un'ottima base di partenza per noi sulla piattaforma."

A facilitare ulteriormente il porting è stata la somiglianza tra le architetture hardware di PS5 e Xbox Series X, che ha consentito al team di concentrarsi su elementi specifici della versione PlayStation. Tra questi: il supporto ai grilletti adattivi e al feedback aptico del DualSense, l'ottimizzazione per PS5 Pro tramite PSSR, la modalità Performance a 60 fps e altri contenuti extra disponibili al lancio.

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile su PS5 e PS5 Pro a partire da domani, 12 agosto. Lo stesso giorno le versioni PC e Xbox riceveranno nuove funzionalità, tra cui il preset Performance a 60 fps, la modalità The Dark Rot Returns con un livello di sfida maggiore, una modalità foto migliorata e 4 ore di documentario sullo sviluppo sotto forma di aggiornamento gratuito.