Disponibile l'Enhanced Update di Senua's Saga: Hellblade II per PC e Steam Deck, che migliora la grafica

"Al lancio del gioco, l'anno scorso, abbiamo offerto i preset grafici Basso, Medio e Alto. Con questo aggiornamento abbiamo introdotto una serie di miglioramenti visivi mirati a sfruttare l'hardware più recente e potente, che potrai abilitare con la nostra nuova preimpostazione grafica "Molto Alto"."

Tutte le novità

Il lavoro fatto sembra essere decisamente profondo, come spiegato dal team di sviluppo che ha illustrato le caratteristiche generali dell'aggiornamento: "Anziché aumentare semplicemente ogni parametro, il nostro team ha valutato attentamente dove apportare le migliorie di maggiore impatto per un salto di qualità visiva a un costo ragionevole in termini di prestazioni. Il risultato si traduce in ombre più dettagliate e precise, un Anti-Aliasing migliorato e un post-processing superiore per effetti come la profondità di campo, il motion blur e il bloom. L'impostazione "Molto Alto" offrirà anche una maggiore distanza visiva e è un miglioramento degli effetti volumetrici. Per chi possiede l'hardware che lo supporta, abbiamo incluso anche il DLSS 4 e la Multi Frame Generation per aumentare il framerate."

Ci sono delle novità anche per Steam Deck, che vedrà enormemente migliorate le prestazioni del gioco: "Al lancio, le prestazioni su Deck non erano ottimali, costringendo i giocatori a modificare le impostazioni per ottenere le performance ideali. Ora abbiamo reso il gioco "consapevole dell'hardware Deck", quindi selezionerà automaticamente le impostazioni migliori per questo dispositivo. Abbiamo anche riscontrato alcuni miglioramenti delle prestazioni della CPU per una migliore esperienza di gioco su Steam Deck."

Come dicevamo, l'aggiornamento non va a modificare solo la parte visiva, ma aggiunge anche dei contenuti: "Una volta completato il gioco, sbloccherai due nuovi modi per vivere la storia di Senua. Seleziona la modalità Commento degli sviluppatori per ascoltare il nostro team, il cast e i collaboratori mentre giochi. Scoprirai l'impegno, la cura e le decisioni creative che hanno dato vita a Senua's Saga: Hellblade II. Per chi cerca una vera sfida, la modalità Marciume Oscuro (Dark Rot) metterà a dura prova le tue abilità. Non solo i combattimenti sono più difficili in questa modalità, ma se morirai troppe volte il Marciume Oscuro consumerà Senua, cancellando i tuoi progressi."

Novità anche per gli appassionati della modalità foto: "Per i fotografi virtuali, abbiamo aggiunto nuove funzioni alla modalità foto per spingere la vostra creatività ancora più in là. Ora è possibile aggiungere movimento, suoni ambientali e musica ai vostri scatti. Abbiamo anche apportato alcuni miglioramenti a una serie di impostazioni per assicurarci che abbiate gli strumenti necessari per catturare immagini incredibili dal gioco."