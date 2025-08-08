Come gira Senua's Saga: Hellblade 2 su PS5 Pro? Ecco un lungo video di gameplay

Come gira Senua's Saga: Hellblade 2 su PS5 Pro? IGN ha pubblicato un lungo video di gameplay che mostra il titolo di Ninja Theory in azione sulla nuova console Sony, in modalità Prestazioni a 60 fps e con la PlayStation Spectral Super Resolution attiva.

Ebbene, il frame rate appare stabilmente ancorato ai 60 fotogrammi, ma soprattutto si percepisce in maniera chiara un aumento della risoluzione rispetto alla stessa modalità eseguita su PS5 standard, vista la mancanza di asset sfocati e artefatti da ricostruzione.

A proposito di ricostruzione, il team di sviluppo ha pensato bene di mettere a disposizione degli utenti sia la PSSR sia la TSR, così da tagliare la testa al toro ed evitare qualsiasi tipo di problema imprevisto legato alla soluzione di upscaling proprietaria Sony.

Rispetto alla conta dei pixel dell'originale per Xbox Series X è chiaro che PS5 Pro riesce già senza l'ausilio di ricostruzioni a portare sullo schermo una risoluzione superiore nella modalità Prestazioni a 60 fps, ma aggiungendo appunto PSSR o TSR il margine diventa ancora più netto.