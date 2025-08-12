Senua's Saga: Hellblade 2 a confronto su PS5 e PS5 Pro, rivelata la risoluzione

Senua's Saga: Hellblade 2 è stato messo a confronto su PS5 e PS5 Pro da ElAnalistaDeBits, che nel suo video comparativo ha evidenziato la risoluzione a cui gira il titolo di Ninja Theory nelle diverse modalità grafiche.

In modalità Qualità il gioco utilizza una risoluzione dinamica pari a 2560 x 1080 pixel a 30 fps su entrambe le console Sony, anche se il valore tende a scendere di meno su PlayStation 5 Pro, 1080p contro 720p. Occhio: nel caso di Hellblade 2 bisogna considerare la presenza delle bande nere.

Passando alla modalità Prestazioni, la risoluzione dinamica tende a scendere parecchio, raggiungendo nei momenti più impegnativi i 540p su PS5 ma andando raramente sotto i 1080p su PS5 Pro, producendo dunque una differenza in termini di nitidezza che si percepisce soprattutto sugli schermi di grandi dimensioni.

Su PlayStation 5 Pro è possibile scegliere fra due diverse tecnologie di upscaling, ovverosia PlayStation Spectral Super Resolution o Temporal Super Resolution: il primo offre bordi più morbidi, il secondo punta a una maggiore nitidezza ma con qualche artefatto in più.