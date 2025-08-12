Capcom svela quanto stanno vendendo i suoi giochi di punta, da Resident Evil a Monster Hunter

Capcom ha aggiornato sui dati di vendita dei suoi videogiochi di punta, indicando i risultati raggiunti da serie come Resident Evil, Monster Hunter e indicando i traguardo di altri giochi come Devil May Cry 5.

I giochi di maggior successo di Capcom

Devil May Cry 5 si trova ora a ben 10,5 milioni di copie, con 1,4 milioni in più rispetto al 31 marzo 2025, mentre Street Fighter 6 ha venduto 5,2 milioni di copie ovvero 600.000 in più rispetto al 31 marzo 2025. Dragon's Dogma II invece rimane un po' indietro, visto che ha piazzato 3,8 milioni di copie con solo 100.000 copie in più dal 31 marzo 2025. L'unico nuovo gioco nel report di Capcom è Mega Man Legacy Collection 2, che ha venduto un milione di copie.

Uno dei titoli presenti nella Mega Man Legacy Collection 2

Per quanto riguarda la saga di Resident Evil, ecco i numeri:

Resident Evil Village tocca le 12,2 milioni di copie (900.000 in più dal 31 marzo 2025).

Il remake di Resident Evil 4 ha venduto 10,6 milioni di copie (700.000 in più dal 31 marzo 2025).

Resident Evil 7 biohazard ha piazzato 15,4 milioni di copie (700.000 copie in più dal 31 marzo 2025)

Resident Evil 2 vince su tutti con 15,8 milioni di copie (400.000 copie in più dal 31 marzo 2025)

Resident Evil 3 remake si "accontenta" di 10,2 milioni di unità (300.000 unità in più dal 31 marzo 2025)

Per quanto riguarda Monster Hunter, i giochi più venduti sono:

Monster Hunter Rise viaggia oltre le 17,5 milioni di unità (400.000 unità in più dal 31 marzo 2025)

Monster Hunter Rise: Sunbreak somma altri 10,2 milioni di copie (400.000 copie in più dal 31 marzo 2025)

Monster Hunter Wilds pur faticando ha raggiunto i 10,5 milioni di copie (400.000 copie in più dal 31 marzo 2025)

Monster Hunter: World ha venduto 21,7 milioni di unità (200.000 unità in più dal 31 marzo 2025)

Monster Hunter World: Iceborne aggiunge altri 15,4 milioni di unità al conteggio (200.000 unità in più dal 31 marzo 2025)

Ricordiamo infine che Resident Evil Requiem e Pragmata saranno giocabili alla Gamescom 2025: Capcom conferma il suo catalogo.