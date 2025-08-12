0

Il trailer di lancio di Echoes of the End conferma che è disponibile e costa poco

Echoes of the End è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di soli 39,99€, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/08/2025
La protagonista di Echoes of the End
Echoes of the End
Echoes of the End
Il trailer di lancio di Echoes of the End conferma che il titolo d'esordio di Myrkur Games è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e costa anche poco: il prezzo è pari a soli 39,99€, che si riducono ulteriormente su Steam (-10%) e PlayStation Store (-10% per gli abbonati a PS Plus).

Insomma, scommettere sull'action adventure del team di sviluppo islandese, che si è ispirato non poco a God of War e ha utilizzato l'Unreal Engine 5 per portare sullo schermo una grafica notevolissima, non vi costerà poi molto.

Ambientato in un continente dilaniato dai conflitti e alimentato da energie magiche, Echoes of the End ci mette nei panni di Raelynn "Ryn" Tsair, una combattente dotata del potere dei Vestigi e dunque capace di canalizzare le forze misteriose che si muovono nella terra, sbucando in superficie sotto forma di giganteschi cristalli.

Quando suo fratello minore finisce nelle mani del malvagio Aurick, che vuole sfruttarne la conoscenza per raggiungere il cuore del regno e monopolizzarne le energie, Ryn parte all'inseguimento insieme ad Abram, uno studioso ben consapevole della posta in gioco.

Qualche problema di troppo

Caratterizzato da una durata più che discreta, Echoes of the End riprende le meccaniche di God of War e di tanti altri esponenti del genere action adventure, proponendo un gameplay che include fasi esplorative, combattimenti e interessanti enigmi ambientali.

L'impianto si rivela fortemente derivativo, ma non è quello il problema: ci sono tanti problemi tecnici che avrebbero richiesto una fase di rifinitura più approfondita, e che speriamo vengano sistemati rapidamente dagli autori dopo il lancio.

