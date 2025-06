Il nuovo trailer di Echoes of the End rivela il periodo di uscita, ed è imminente

Ambientato in un universo fantasy ispirato ai paesaggi dell'Islanda, Echoes of the End racconta la storia di Ryn, una Vestigia : una combattente che possiede un potere arcano ed è capace di manipolare la realtà, in un delicato equilibrio che potrebbe vederla perdere il controllo in qualsiasi momento.

Scontri spettacolari

Come rivelano le sequenze del trailer, Echoes of the End mette in scena combattimenti spettacolari, in cui la protagonista utilizza armi e poteri per infliggere danni ai propri avversari, contando anche sull'aiuto del suo compagno di viaggio per dar vita a dirompenti manovre cooperative.

Il gameplay, tuttavia, non consisterà unicamente di scontri: mentre esploriamo l'ampio scenario che fa da sfondo all'avventura, avremo modo di cimentarci con puzzle ambientali e assistere a dialoghi che mettono in mostra le sofisticate tecnologie di motion capturing utilizzate.