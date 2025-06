Herdling è un'avventura a base di pastorizia e mistero: trailer, periodo di uscita e demo annunciati

Si tratta del nuovo gioco da parte di Okomotive, team conosciuto per la serie FAR, con cui questa nuova produzione ha diversi elementi in comune, soprattutto per quanto riguarda atmosfera e caratteristiche generali dell'avventura.

Herdling si è mostrato con un nuovo gameplay trailer in occasione del Future Games Show questa sera, mostrando altre prospettive affascinanti per questo particolare titolo incentrato sulla guida di animali all'interno di ambientazioni naturali di vario tipo e annunciando anche un periodo di uscita e una demo .

Pastorizia estrema

Il misto di avventura e pastorizia è proprio l'elemento caratteristico nel gameplay di Herdling, che ci porta ad affrontare varie sfide nel percorso per portare gli animali verso un approdo sicuro tra le montagne.

Oltre alla necessità di trovare il percorso migliore all'interno degli scenari, ci troviamo anche di fronte a incontri strani e sorprendenti, o alle prese con minacce di vario tipo, mentre ci addentriamo all'interno di ambientazioni naturali sempre più selvagge, ma che celano misteri.

In maniera simile a FAR: Lone Sails e FAR: Changing Tides, anche Herdling si incentra molto sulle sfide ambientali e sul grande fascino di ampi scenari naturali più o meno incontaminati, in grado di riservare sorprese, meraviglia e anche un senso costante di minaccia da affrontare.

In questo caso, il protagonista è ancora una volta solitario ma se non altro è accompagnato da un gregge di animali varia foggia alquanto adorabili. Il gioco è atteso per il 2025, in attesa di una data di uscita più precisa: se volete conoscerlo meglio, su Steam è disponibile una demo proprio in queste ore, scaricabile a questo indirizzo.