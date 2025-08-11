LEGO Pokémon: spuntano online i prezzi dei primi set, uno potrebbe essere un Charizard da collezione

LEGO e The Pokémon Company hanno confermato ormai da qualche settimana di aver stretto una collaborazione pluriennale per realizzare i primi set ispirati al mondo Pokémon a partire dal 2026. Dopo anni di rumor e -diciamocelo- speranze, grazie anche a Nintendo che ha fatto da testa di ponte, le due compagnie hanno pubblicato un teaser che mostra solamente la coda di Pikachu realizzata con mattoncini gialli, il logo delle due compagnie e 2026.
Questa novità segna una svolta: dopo oltre vent'anni di set di costruzioni prodotti da Mattel tramite Mega Bloks, LEGO prenderà finalmente il timone e porterà nei negozi la sua interpretazione dei mostri tascabili.
Qualle che sappiamo finora non è molto, ma è sufficiente a far salire l'attesa e far partire la macchina dei rumor: l'ultimo in ordine di tempo è sul codice e il costo dei primi due set in arrivo durante i primi mesi del 2026.
I primi dettagli sui set LEGO Pokémon
A far trapelare le informazioni è il portare jjpsleaksite, specializzato in notizie LEGO. Secondo le sue fonti i due set, in arrivo durante il primi mesi del 2026 sono:
- 72151 - 18+ - 59,99 dollari
- 72152 - 18+ - 199,99 dollari
Secondo le voci i due set dovrebbero corrispondere a Pikachu e Charizard, senza dubbio due tra i più amati pokémon mai realizzati. I due set, probabilmente, faranno parte della serie "Adult welcome" visto che l'età consigliata è un 18+. A questo punto è immaginabile che siano set da collezione di dimensioni generose che mostrano i due mostri tascabili. Charizard, per esempio, viene paragonato come dimensioni e imponenza al set 71411 Il Potente Bowser. La differenza di prezzo dovrebbe essere data dalla forma dell'evoluzione di Charmander, più esile rispetto al Re dei Koopa.
Prima gli adulti
L'indicazione '18+' e la fascia di prezzo, soprattutto per il set da 199,99 dollari, suggeriscono una strategia chiara da parte di LEGO: puntare non solo ai bambini, ma anche e soprattutto al pubblico di collezionisti adulti che sono cresciuti con i Pokémon. Il paragone con il Potente Bowser non è casuale e indica la volontà di creare pezzi da esposizione complessi e dettagliati, una mossa che potrebbe rivelarsi vincente per conquistare una fanbase esigente come quella dei Pokémon."
Non solo Charizard: cosa aspettarsi nel 2026
Secono il leaker nel 2026 dovrebbero arrivare altri 4 set dedicati ai Pokémon, oltra a quelli appena descritti. Peccato che per il momento di sappia ancora di meno di questi set o meglio, non si sappia nulla.
Allargando, invece, il discorso anche a Nintendo, il set probabilmente più atteso è quello che riproduce il Game Boy, l'iconica console portatile in arrivo ad ottobre e assolutamente bellissimo.