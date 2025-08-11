LEGO Pokémon: spuntano online i prezzi dei primi set, uno potrebbe essere un Charizard da collezione

LEGO e The Pokémon Company hanno confermato ormai da qualche settimana di aver stretto una collaborazione pluriennale per realizzare i primi set ispirati al mondo Pokémon a partire dal 2026. Dopo anni di rumor e -diciamocelo- speranze, grazie anche a Nintendo che ha fatto da testa di ponte, le due compagnie hanno pubblicato un teaser che mostra solamente la coda di Pikachu realizzata con mattoncini gialli, il logo delle due compagnie e 2026.

Questa novità segna una svolta: dopo oltre vent'anni di set di costruzioni prodotti da Mattel tramite Mega Bloks, LEGO prenderà finalmente il timone e porterà nei negozi la sua interpretazione dei mostri tascabili.

Qualle che sappiamo finora non è molto, ma è sufficiente a far salire l'attesa e far partire la macchina dei rumor: l'ultimo in ordine di tempo è sul codice e il costo dei primi due set in arrivo durante i primi mesi del 2026.