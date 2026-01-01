8

Fitness Boxing: Persona 5 sembra sia stato rivelato da un teaser

I produttori della serie Fitness Boxing hanno pubblicato un teaser che sembra annunciare un nuovo episodio dedicato a Persona 5.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/01/2026
Fitness Boxing: Persona 5 sembra sia stato rivelato da un teaser pubblicato dai produttori della serie, che riporta un dialogo in pieno stile Persona con tanto di indicazioni sul copyright legato ad ASUS, SEGA e Imagineer.

"Ehi, che cosa stai preparando?", si legge nel testo in giapponese. "Questa volta ho intenzione di farvi allenare tutti in una maniera un po' diversa dal solito. Per un Ladro Fantasma anche la resistenza fisica è indispensabile, sai?"

Immaginiamo che nelle prossime ore arriverà un trailer ufficiale del gioco, visto che ci sono francamente pochi dubbi su cosa possa essere il progetto rivelato dal teaser.

La conferma del nuovo Fitness Boxing "tematico" arriva a due anni dalla pubblicazione dell'episodio dedicato a Fist of the North Star, in Italia "Ken il Guerriero", apprezzato dai tantissimi fan dell'opera di Buronson e Tetsuo Hara.

Una serie ormai consolidata

Nata nel 2018, la serie di Fitness Boxing ha riscosso un grande successo su Nintendo Switch, andando a colmare un'evidente mancanza di produzioni simili, piuttosto in voga ai tempi di Wii ma divenute sempre più rare con l'arrivo delle successive console Nintendo.

La formula alla base di Fitness Boxing combina l'idea del fitness interattivo con esercizi di boxe ritmica e un sistema di feedback immediato, che consente sia a principianti che esperti di integrare un'attività fisica costnate nella propria routine quotidiana.

