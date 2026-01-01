Fitness Boxing: Persona 5 sembra sia stato rivelato da un teaser pubblicato dai produttori della serie, che riporta un dialogo in pieno stile Persona con tanto di indicazioni sul copyright legato ad ASUS, SEGA e Imagineer.

"Ehi, che cosa stai preparando?", si legge nel testo in giapponese. "Questa volta ho intenzione di farvi allenare tutti in una maniera un po' diversa dal solito. Per un Ladro Fantasma anche la resistenza fisica è indispensabile, sai?"

Immaginiamo che nelle prossime ore arriverà un trailer ufficiale del gioco, visto che ci sono francamente pochi dubbi su cosa possa essere il progetto rivelato dal teaser.

La conferma del nuovo Fitness Boxing "tematico" arriva a due anni dalla pubblicazione dell'episodio dedicato a Fist of the North Star, in Italia "Ken il Guerriero", apprezzato dai tantissimi fan dell'opera di Buronson e Tetsuo Hara.