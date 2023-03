Fitness Boxing: Fist of the North Star, la recensione del gioco di pugilato con Kenshiro

Le premesse sono eccellenti - senz'altro Ken il Guerriero è un'ottima scelta per un gioco di fitness basato sul pugilato - ma, all'atto pratico, la recensione di Fitness Boxing: Fist of the North Star ci racconta che il gioco non riesce a emanciparsi da numerosi difetti storici della serie, primo tra i quali l'assenza di un controllo efficace dei movimenti del giocatore. Resta un'esperienza capace eccome di far sudare, certo, ma il titolo patisce la concorrenza di altri videogiochi di fitness più efficaci.

"Tu sei già morto": l'iconica frase pronunciata da Ken il Guerriero prima della violenta dipartita dei suoi nemici è diventata materiale per una serie infinita di parodie e meme. Cosa accadrebbe se potessimo sperimentare in prima persona il brivido di sterminare orde infinite di bruti armati di clava nelle distese desertiche del futuro distopico immaginato da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara? Imagineer ha la risposta, e con questo nuovo capitolo della serie Fitness Boxing ci mette nei panni di un apprendista di Kenshiro in persona, quest'ultimo nelle vesti di istruttore di noi pugili in erba.

L'uomo dalle sette cicatrici

Eseguire le mosse più iconiche di Kenshiro in Fitness Boxing Fist of the North Star è un'impresa tutt'altro che banale

Fitness Boxing: Fist of the North Star è naturalmente pensato per gli appassionati di Ken il Guerriero, e in questo senso trovarsi ad avere Kenshiro come istruttore è senz'altro piacevole: il tutorial ci insegna i rudimenti della nobile arte, partendo dalla posizione di guardia, dal gioco di piedi (difficilissimo da mantenere con tempismo e costanza, ve lo anticipiamo) e dai colpi fondamentali, jab e diretto. A seconda del piede tenuto in avanti nella posizione di guardia, con braccio destro e sinistro eseguiremo il jab, ossia il colpo portato con il braccio avanzato, e il diretto, effettuato invece con l'arto arretrato.

Si prosegue con montanti, ganci e schivate, nella migliore tradizione di Fitness Boxing. Quello che cambia, qui, sono gli istruttori, i fondali e la presenza delle Battaglie, modalità che ci permette di sfidare gang di teppisti e poi boss presi dalla storia di Kenshiro: si va da Shin fino a Raoh, e tutti offrono i combattimenti più stimolanti e impegnativi, anche da un punto di vista fisico, presenti all'interno del gioco. Accumulando potenza nel corso delle battaglie contro i boss si possono usare le mosse più iconiche di Kenshiro, e vi assicuriamo che eseguire la mossa dei Cento Colpi di Hokuto non è un affare semplice. Insomma, in Fitness Boxing: Fist of the North Star si suda, e si suda tanto; rispetto ai precedenti capitoli della serie, la presenza dei personaggi di Ken il Guerriero è senz'altro un plus per gli appassionati: peccato che la trama venga presentata con spezzoni del manga originale, messi a schermo su fondali piuttosto monotoni, ma decisamente indietro a livello tecnico, come tutta la produzione nel suo complesso.