Le performance di Elden Ring su Switch 2 sono terribili? L'editore risponde con un video, che è costretta a rimuovere

Bandai Namco ha pubblicato un video per rispondere alle critiche ricevute dalle performance della versione Nintendo Switch 2 di Elden Ring.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/08/2025
In risposta alle critiche ricevute alle performance del gioco in modalità portatile, Bandai Namco ha pubblicato un video che mostra Elden Ring: Tarnished Edition girare alla perfezione su Nintendo Switch 2. Peccato che sia stata costretta a rimuoverlo, per via di altre critiche ricevute dal video stesso.

Elden Ring: Tarnished Edition segna il debutto della serie su Nintendo Switch 2 e includerà anche il DLC Shadow of the Erdtree e alcuni cosmetici inediti. Per adesso non ha una data d'uscita, ma è stato portato alla Gamescom 2025, dove è stato provato da diverse testate, che lo hanno aspramente criticato per le sue prestazioni.

Una risposta inefficace

Purtroppo non c'è alcuna registrazione, perché l'editore non le ha concesse. Comunque sia, in risposta alle polemiche, l'editore aveva pubblicato un video su Facebook, che ora appare rimosso.

Nel dettaglio, si trattava di un reel che mostrava Elden Ring Tarnished Edition in esecuzione su Nintendo Switch 2 in modalità portatile.

Purtroppo i fan non l'hanno preso bene, visto che mostrava per lo più personaggi fermi o che si muovevano molto lentamente andando in giro per l'overworld. Insomma, non erano proprio situazioni che permettevano di saggiare le prestazioni del sistema, mettendolo sotto torchio. Chiaramente ne sono seguite altre critiche e attualmente il reel pare essere stato rimosso. Quantomeno, è diventato inaccessibile.

FromSoftware non ha una buona reputazione quando si tratta di conversioni dei suoi giochi pensate, ad esempio, al primo Dark Souls su PC, che soffriva di prestazioni terrificanti, o dello stesso Elden Ring, sempre per PC, che è stato sistemato mesi dopo il lancio.

