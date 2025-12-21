Il limite delle 100 ore di GeForce Now scatta per tutti a partire dal 1° gennaio

A partire dal mese prossimo tutti gli abbonati a GeForce Now saranno interessati dal limite di 100 ore di gioco del servizio, oltre le quali bisognerà pagare un extra per continuare a giocare. Sono inclusi gli abbonati di lunga data e quelli delle fasce di abbonamento superiori.

GeForce Now è nato come abbonamento mensile con tempo di gioco illimitato, pensato per consentire ai videogiocatori di utilizzare hardware high-end in cloud, così da sfruttare le nuove tecnologie grafiche di Nvidia, spendendo relativamente poco.

L'annuncio dell'inserimento del limite del tempo di gioco è stato dato l'anno scorso (nel 2024), con inizio al 1° gennaio 2026, ma i contorni dei cambiamenti non erano chiari, così come non lo era la spesa aggiuntiva da sostenere.