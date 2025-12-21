Il limite delle 100 ore di GeForce Now scatta per tutti a partire dal 1° gennaio

A partire dal mese prossimo tutti gli abbonati a GeForce Now saranno interessati dal limite di 100 ore di gioco del servizio, oltre le quali bisognerà pagare un extra per continuare a giocare. Sono inclusi gli abbonati di lunga data e quelli delle fasce di abbonamento superiori.
GeForce Now è nato come abbonamento mensile con tempo di gioco illimitato, pensato per consentire ai videogiocatori di utilizzare hardware high-end in cloud, così da sfruttare le nuove tecnologie grafiche di Nvidia, spendendo relativamente poco.
L'annuncio dell'inserimento del limite del tempo di gioco è stato dato l'anno scorso (nel 2024), con inizio al 1° gennaio 2026, ma i contorni dei cambiamenti non erano chiari, così come non lo era la spesa aggiuntiva da sostenere.
Per rendere più chiaro di cosa si parla, l'utente reddit "appleroyales", che ha anticipato la novità, ha spiegato gli aumenti con una tabella.
Geforce Now will universally limit playtime to 100 hours / moth starting January 1. Here is how much Cloud Gaming will cost you from now on.
Stando alla tabella, la fascia Performance, da 9,99 dollari al mese, pagherà 2,99 dollari per ogni 15 ore supplementari. La fascia Ultimate, da 19,99 dollari al mese, pagherà invece 5,99 dollari per la stessa quantità di ore di gioco extra.
In media, usando GeForce Now per 3 ore al giorno, non cambierà niente. Passando a 4 ore al giorno, si raggiungeranno le 122 ore al mese, per una spesa extra stimabil in 15,97 dollari supplementari per la fascia Performance e 31,97 per quella Ultimate. Chiaramente, più si gioca, più si paga.