Samson è stato mostrato con un trailer del ray tracing e DLSS 4.5

Il trailer include sezioni a piedi e combattimenti corpo a corpo, ma pare focalizzarsi sulle sequenze di guida , che a quanto pare includeranno la possibilità di speronare i propri nemici e farli ribaltare.

Samson: A Tyndalston Story ha una data d'uscita ufficiale ed è molto vicina

A giudicare dalle sequenze del video, che ritraggono in particolare gli scenari dell'avventura, non c'è alcun dubbio che il ray tracing aggiunga profondità e personalità all'esperienza, gestendo in maniera avanzata ombre, luci e riflessi.

NVIDIA ha pubblicato un trailer che mostra Samson con ray tracing e DLSS 4.5 , tecnologie che l'action game sviluppato da Liquid Swords supporterà già al lancio, fissato come sappiamo al prossimo 8 aprile solo su PC.

Il nuovo progetto dell'autore di Just Cause

Come saprete, Samson è il nuovo gioco del padre di Just Cause, Christofer Sundberg, che con questo progetto punta a creare un personaggio con cui sia possibile relazionarsi, un eroe "duro e improvvisato" che non ha ricevuto un addestramento militare o nelle arti marziali, bensì si arrangia come può.

Nonostante ciò, il team di sviluppo ha cercato di confezionare un sistema di combattimento sfaccettato, che non si limiti alla possibilità di sferrare colpi di base ma includa interazioni con lo scenario e l'impiego di oggetti come arma impropria, oltre alle già citate sezioni a bordo dell'auto.