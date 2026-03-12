4

Samson è stato mostrato con un trailer del ray tracing e DLSS 4.5

NVIDIA ha pubblicato un nuovo trailer di Samson, l'atteso action game di Liquid Swords, mostrando il gioco in azione con ray tracing e DLSS 4.5.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/03/2026
Una scena di combattimento in Samson
Samson
Samson
News Video Immagini

NVIDIA ha pubblicato un trailer che mostra Samson con ray tracing e DLSS 4.5, tecnologie che l'action game sviluppato da Liquid Swords supporterà già al lancio, fissato come sappiamo al prossimo 8 aprile solo su PC.

A giudicare dalle sequenze del video, che ritraggono in particolare gli scenari dell'avventura, non c'è alcun dubbio che il ray tracing aggiunga profondità e personalità all'esperienza, gestendo in maniera avanzata ombre, luci e riflessi.

L'upscaling del DLSS 4.5 supporterà l'impiego di questa tecnologia andando a migliorare nettamente le prestazioni, grazie alla possibilità di renderizzare la grafica a una risoluzione sostanzialmente più bassa rispetto all'output effettivo.

Samson: A Tyndalston Story ha una data d'uscita ufficiale ed è molto vicina Samson: A Tyndalston Story ha una data d'uscita ufficiale ed è molto vicina

Il trailer include sezioni a piedi e combattimenti corpo a corpo, ma pare focalizzarsi sulle sequenze di guida, che a quanto pare includeranno la possibilità di speronare i propri nemici e farli ribaltare.

Il nuovo progetto dell'autore di Just Cause

Come saprete, Samson è il nuovo gioco del padre di Just Cause, Christofer Sundberg, che con questo progetto punta a creare un personaggio con cui sia possibile relazionarsi, un eroe "duro e improvvisato" che non ha ricevuto un addestramento militare o nelle arti marziali, bensì si arrangia come può.

Nonostante ciò, il team di sviluppo ha cercato di confezionare un sistema di combattimento sfaccettato, che non si limiti alla possibilità di sferrare colpi di base ma includa interazioni con lo scenario e l'impiego di oggetti come arma impropria, oltre alle già citate sezioni a bordo dell'auto.

#NVIDIA
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Samson è stato mostrato con un trailer del ray tracing e DLSS 4.5