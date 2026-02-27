Samson: A Tyndalston Story ha una data d'uscita ufficiale ed è molto vicina

Il gioco d'azione noir single player Samson: A Tyndalston Story ha una data d'uscita ufficiale: sarà lanciato per PC tramite Steam e Epic Games Store l'8 aprile 2026 al prezzo di 24,99 euro, come annunciato dallo studio di sviluppo Liquid Swords, fondato dall'ex Avalanceh Christofer Sundberg, che ha riunito sviluppatori che hanno lavorato ai Just Cause e a Mad Max. Ritornando a noi, non bisogna aspettare moltissimo per poterci giocare, fortunatamente.
Un action di scelte e conseguenze
In Samson: A Tyndalston Story i giocatori vestono i panni di Samson McCray, un uomo che lotta per ripagare un debito che cresce di ora in ora. Violenza, disperazione e decisioni rapide sono gli unici strumenti che gli restano.
Il gioco offre un sistema di combattimento realistico e molto fisico, mentre la città in cui ci troviamo risponde alle azioni del giocatore, rendendo ogni scelta impegnativa. Nel frattempo il debito cresce ora dopo ora, con la città che diventa sempre più pericolosa. Ogni incarico consuma un numero limitato di Punti Azione e ogni decisione modifica il modo in cui la città tratta Samson: non esistono seconde possibilità. Restare fermi non è un soluzione, perché le cose finirebbero per peggiorare ulteriormente.
Purtroppo non sappiamo nulla di potenziali versioni console. Immaginiamo che molto dipenderà dal successo o meno della versione PC, ma vi sapremo ridire a tempo debito.