Samson: A Tyndalston Story ha una data d'uscita ufficiale ed è molto vicina

Il gioco d'azione noir single player Samson: A Tyndalston Story ha una data d'uscita ufficiale: sarà lanciato per PC tramite Steam e Epic Games Store l'8 aprile 2026 al prezzo di 24,99 euro, come annunciato dallo studio di sviluppo Liquid Swords, fondato dall'ex Avalanceh Christofer Sundberg, che ha riunito sviluppatori che hanno lavorato ai Just Cause e a Mad Max. Ritornando a noi, non bisogna aspettare moltissimo per poterci giocare, fortunatamente.