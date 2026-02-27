Resident Evil Requiem è disponibile ed è partito alla grande su Steam

Resident Evil Requiem è disponibile da oggi per PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2 . Capcom ha annunciato il lancio del nuovo attesissimo capitolo della storica serie horror, che di suo sta già facendo degli ottimi risultati su Steam, l'unica piattaforma che consente di avere un'idea in tempo reale dell'andamento dei giochi.

Già un successo?

Pensate che nel giro di poche ore Resident Evil Requiem ha raggiunto un picco di 267.509 giocatori contemporanei, stando ai dati raccolti da SteamDB, ricevendo più di 1.400 recensioni, l'87% delle quali sono positive.

Difficile parlare di successo o meno, considerando che siamo solo all'inizio del suo ciclo di vita commerciale, ma se il buongiorno si vede dal mattino, Capcom può essere davvero ottimista.

Il comunicato ufficiale con l'annuncio della disponibilità ci invita a prepararci per "sfuggire alla morte in un'esperienza terrificante con Grace Ashcroft, analista dell'FBI" e per "tuffarci nell'azione adrenalinica insieme al leggendario agente Leon S. Kennedy."

La storia inizia con una serie di morti misteriose negli Stati Uniti, con ogni pista che riconduce alla città del disastro e della disperazione: Raccoon City. Quando le strade di Grace e Leon si incrociano, dovranno affrontare il proprio passato e scoprire la verità dietro l'Incidente di Raccoon City che ha cambiato il mondo per sempre.