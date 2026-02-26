Resident Evil: Requiem esce domani, è l'ultima occasione per ordinare la Steelbook Deluxe Edition, è tornata disponibile su Amazon

Mancano meno di 24 ore all'uscita di Resident Evil: Requiem e su Amazon è tornata disponibile la SteelBook Deluxe Edition del titolo Capcom che viene messa in vendita al prezzo finale di 94,99€. Si tratta della versione PS5. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: La storia segue un'indagine inquietante: in un hotel abbandonato viene trovato un cadavere vittima di una malattia misteriosa. Il caso viene affidato a Grace Ashcroft, analista dell'FBI con abilità deduttive eccezionali e un passato tormentato. Proprio quell'albergo è il luogo in cui sua madre morì anni prima, costringendola a confrontarsi con ricordi dolorosi mentre indaga sul mistero.