Resident Evil: Requiem esce domani, è l'ultima occasione per ordinare la Steelbook Deluxe Edition, è tornata disponibile su Amazon

Su Amazon è tornata disponibile la SteelBook Deluxe Edition di Resident Evil: Requiem, nuovo titolo della saga Capcom in uscita domani.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/02/2026
Mancano meno di 24 ore all'uscita di Resident Evil: Requiem e su Amazon è tornata disponibile la SteelBook Deluxe Edition del titolo Capcom che viene messa in vendita al prezzo finale di 94,99€. Si tratta della versione PS5. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: La storia segue un'indagine inquietante: in un hotel abbandonato viene trovato un cadavere vittima di una malattia misteriosa. Il caso viene affidato a Grace Ashcroft, analista dell'FBI con abilità deduttive eccezionali e un passato tormentato. Proprio quell'albergo è il luogo in cui sua madre morì anni prima, costringendola a confrontarsi con ricordi dolorosi mentre indaga sul mistero.

Ulteriori dettagli sul gioco

Le indagini la conducono a un legame con il disastro biologico di Raccoon City, evento che segnò la storia del mondo e lasciò cicatrici profonde. Qual è la verità dietro l'incidente? E il caso dell'hotel potrà davvero mettere a tacere il passato? Tra atmosfere opprimenti e un gameplay che punta sulla sopravvivenza, il giocatore vive un'esperienza di paura costante, dove ogni decisione conta.

Vlcsnap 2026 01 25 18H11M40S007

La Steelbok Deluxe Edition arricchisce l'avventura con contenuti aggiuntivi, approfondimenti narrativi e elementi che amplificano il coinvolgimento. Per saperne di più e per avere una visione completa del gioco, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
Segnalazione Errore
