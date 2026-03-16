Il regista del nuovo film di Resident Evil ha già finito Requiem due volte

La stessa Jackson ha poi raccontato un curioso retroscena: il regista avrebbe "rinunciato" a giocare a Resident Evil Village , che ha definito l'episodio "più spaventoso" della serie. Il gioco è noto in particolare per alcune sequenze inquietanti, come quelle ambientate nella

Il nuovo film

Il nuovo film di Resident Evil diretto da Cregger è previsto per il 18 settembre e, invece di puntare sui personaggi storici della saga, sembra intenzionato a raccontare una storia autonoma. Il regista ha spiegato in un'intervista a Entertainment Weekly: "È una storia completamente originale. Quando lo vedrete penserete: "Questa è da Zach". È solo che si svolge nel mondo di Resident Evil. Non credo che i fan dei giochi rimarranno delusi."

House Beneviento, spesso citate tra i momenti più disturbanti dei Resident Evil.

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Cregger, che si è fatto conoscere nel panorama horror con film come Barbarian e Weapons, pare godere di grande libertà creativa per il film di Resident Evil. Un produttore ha infatti descritto il film come "una montagna russa di azione ininterrotta", facendo drizzare le orecchie a molti fan.

Nel frattempo, sul fronte videoludico, Resident Evil Requiem ha ottenuto un forte successo commerciale, diventando l'episodio venduto più rapidamente nella storia della serie di Capcom. Il gioco vede il ritorno dell'agente Leon S. Kennedy, che torna a Raccoon City insieme a Grace Ashcroft per affrontare una nuova avventura ricca di tensione, mostri e, naturalmente, numerosi colpi di fucile.