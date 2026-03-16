La TV Xiaomi S Mini da 55" è in offerta: Dolby Vision, Google TV, refresh rate da 144Hz e tante altre specifiche premium

Se sei alla ricerca di una nuova smart TV per il tuo salotto sei nel posto giusto al momento giusto. Su AliExpress, oggi, la smart TV Xiaomi S Mini è in offerta tramite l'applicazione del coupon MULTI30 dal valore di 30€ per un costo totale e finale d'acquisto di 416,98€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
La Xiaomi S Mini TV è una smart TV progettata per offrire un'esperienza visiva immersiva e di alta qualità. Il suo design quasi senza bordi e il rapporto schermo-corpo del 97,74% fanno sembrare lo schermo come se galleggiasse sulla parete.
Ulteriori dettagli tecnici sulla TV
Grazie alla tecnologia Mini LED avanzata, la TV regola con precisione le aree di illuminazione, creando neri profondi e luminosità intense. Ciò rende ogni scena più realistica: dai riflessi nell'acqua di un documentario sulla natura alle ombre dettagliate di un film d'azione notturno. I colori appaiono vivi e ogni dettaglio emerge con grande chiarezza.
Con una luminosità massima di 1200 nits, Xiaomi S Mini TV mantiene immagini nitide anche in ambienti molto illuminati. Per i gamer, la TV offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la tecnologia MEMC 4K a 120 Hz, garantendo una riproduzione fluida anche nei giochi più veloci.