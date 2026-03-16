La TV Xiaomi S Mini da 55" è in offerta: Dolby Vision, Google TV, refresh rate da 144Hz e tante altre specifiche premium

Se sei alla ricerca di una nuova smart TV per il tuo salotto sei nel posto giusto al momento giusto. Su AliExpress, oggi, la smart TV Xiaomi S Mini è in offerta tramite l'applicazione del coupon MULTI30 dal valore di 30€ per un costo totale e finale d'acquisto di 416,98€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

La Xiaomi S Mini TV è una smart TV progettata per offrire un'esperienza visiva immersiva e di alta qualità. Il suo design quasi senza bordi e il rapporto schermo-corpo del 97,74% fanno sembrare lo schermo come se galleggiasse sulla parete.