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Il notebook MSI Katana 17 con RTX 5070 costa 500 € in meno ed è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook da gaming MSI Katana 17 HX con NVIDIA RTX 5070, Intel i7-14650HX, 16 GB DDR5 e SSD da 1 TB.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/03/2026
MSI Katana 17 HX

Se hai bisogno di un nuovo notebook da gaming, l'MSI Katana 17 HX è su Amazon a 1.399 € invece di 1.899 €, permettendoti di risparmiare fino a 500 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Gameplay fluidi e ottime prestazioni

Questo notebook è alimentato dalla GPU RTX 5070, 8 GB GDDR7 per una fedeltà grafica di livello superiore e prestazioni moltiplicate con NVIDIA DLSS4. Questo prodotto utilizza il processore Intel i7-14650HX per offrirti prestazioni fluide e convincenti in base alle diverse attività. Inoltre, il nuovo design Shared-Pipe con heatpipe collegate alla CPU e alla GPU migliora la capacità termica. Il display IPS ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per immagini straordinarie e fluide.

MSI Katana 17 HX
MSI Katana 17 HX

Il sistema operativo è Windows 11, mentre la memoria è da 16 GB DDR5 con SSD da 1 TB. Ovviamente si tratta di un prodotto molto costoso nonostante lo sconto, rivolto quindi a chiunque abbia esigenze specifiche. Ricordiamo che le Offerte di Primavera sono valide fino a oggi e i prezzi potrebbero cambiare, quindi ti suggeriamo di approfittarne.

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