Battlefield 6 propone una nuova prova gratuita di una settimana: date, come partecipare e i contenuti

La prova sarà disponibile dalle 13:00 italiane di domani, 17 marzo, fino alla stessa ora del 24 marzo . La sessione permetterà di provare una selezione dei contenuti del multiplayer, incluse quattro mappe, svariate armi, veicoli e altro ancora .

EA e i Battlefield Studios hanno annunciato una seconda prova gratuita di Battlefield 6 , che darà modo a tutti di provare per una settimana il comparto multiplayer del nuovo sparatutto e farsi un'idea prima di valutare un eventuale acquisto.

Come prendere parte alla prova gratuita e i contenuti

Per accedere alla prova gratuita è sufficiente scaricare l'esperienza free‑to‑play Battlefield: REDSEC sulla propria piattaforma. È disponibile su PlayStation Store (PS5), Xbox Store (Xbox Series X|S) e su PC tramite Steam, Epic Games Store ed EA App. Una volta avviato il gioco, la sezione dedicata alla prova apparirà nel menu principale. Al termine del periodo, REDSEC resterà comunque giocabile gratuitamente, mantenendo tutti gli sblocchi ottenuti.

Durante la settimana sarà possibile provare la guerra totale di Battlefield 6 su quattro mappe: Contaminata, Base di Hagental, Eastwood e Valle di Mirak. Tra le modalità disponibili figura anche Crepuscolo, che introduce l'oscurità totale e richiede l'uso di visori notturni o strumenti per illuminare l'ambiente.

Le playlist incluse sono tre:

All‑out Warfare , con carri armati, caccia ed elicotteri da ricognizione.

, con carri armati, caccia ed elicotteri da ricognizione. Crepuscolo , ambientata nella Base di Hagental, con Deathmatch e Dominio al buio totale.

, ambientata nella Base di Hagental, con Deathmatch e Dominio al buio totale. Sfondamento: amatoriale, pensata per i nuovi giocatori, con squadre ridotte (8v8 più bot), progressione completa e un approccio meno competitivo.

Tutti i progressi, come grado carriera, armi, equipaggiamento e cosmetici, verranno conservati sia in REDSEC sia nel gioco completo in caso di acquisto. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Battlefield 6.