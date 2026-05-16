PlayStation Plus regala un bonus a sorpresa aggiuntivo per tutti gli abbonati

Nelle ore scorse è emerso che, tra i vari benefit legato all'abbonamento a PlayStation Plus, c'è un altro bonus a sorpresa, questo interamente dedicato a Battlefield 6 e riscattabile da tutti gli abbonati a partire da Essential in su.
Si tratta del DLC "Search and Destroy", che comprende diversi elementi cosmetici da utilizzare sia nella versione principale del gioco che in REDSEC, la piattaforma free-to-play collegata al nuovo sparatutto di DICE ed EA.
Sebbene possa non sembrare chissà cosa, si tratta di un pacchetto che viene venduto al prezzo di 19,99€ normalmente, dunque è un regalo di tutto rispetto, almeno per chi è interessato al gioco in questione.
Un pacchetto ricco
Il pacchetto "Search and Destroy" comprende un totale di 11 elementi suddivisi in skin per divise e armi, accessori per la personalizzazione del proprio combattente, Dog Tag specifiche, accessori a tema e anche oggetti per personalizzare i veicoli.
Tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium possono riscattare il pacchetto attraverso il tab PlayStation Plus sulla console o attraverso l'app PlayStation, all'interno ella sezione "Pacchetti Esclusivi".
All'interno del DLC troviamo i seguenti elementi:
- Skin soldato di Supporto NATO "Ondata tattica"
- Pacchetto arma per LMG M/60 "Uccisione pulita"
- Pacchetto arma per SMG SGX "Colpo sicuro"
- Mostrina soldato "A caccia di teste"
- Piastrina "Dritto sul bersaglio"
- Paracadute "Rilevamente volante"
- Sfondo scheda utente "Inseguimento incessante"
- Portafortuna arma "Tristar"
- Decalcomania veicolo "Punto cardinale"
- Skin veicolo "Triboli"
- Adesivo arma "Fuoco di prova"
Tutti gli oggetti possono essere utilizzati sia in Battlefield 6 che in REDSEC.
Nel frattempo, abbiamo visto annunciati i giochi di maggio per PS4 e PS5 di Extra e Premium, oltre anche a un gioco gratis aggiuntivo.
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