PlayStation Plus Extra e Premium, annunciati i giochi di maggio per PS4 e PS5

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi in arrivo a maggio su PlayStation Plus Extra e Premium, con una ricca selezione di titoli per PS4 e PS5 che saranno disponibili per gli abbonati a partire dal 19 maggio.

Il piatto forte del mese è senz'altro Star Wars Outlaws, l'action a base open world prodotto da Ubisoft che ci mette nei panni della fuorilegge Kay Vess, impegnata a sopravvivere nell'Orlo Esterno fra sindacati criminali, truppe imperiali e incarichi sempre più difficili.

Un altro nome di peso è ovviamente Red Dead Redemption 2, che torna nel catalogo di PlayStation Plus per la gioia di chi ancora non si era cimentato con il capolavoro western firmato Rockstar Games, che funge di fatto da prequel rispetto agli eventi dell'originale Red Dead Redemption.

The Thaumaturge è invece un affascinante RPG a base narrativa che ci catapulta nella Varsavia del primo Novecento per raccontare le vicende di Wiktor Szulski, un taumaturgo appunto che è in grado di leggwre le emozioni e i desideri delle persone, nonché di evocare creature sovrannaturali perché lo aiutino a risolvere i casi più complessi.