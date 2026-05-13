PlayStation Plus Extra e Premium, annunciati i giochi di maggio per PS4 e PS5

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi in arrivo a maggio su PlayStation Plus Extra e Premium, con una ricca selezione di titoli per PS4 e PS5 che saranno disponibili per gli abbonati a partire dal 19 maggio.
Il piatto forte del mese è senz'altro Star Wars Outlaws, l'action a base open world prodotto da Ubisoft che ci mette nei panni della fuorilegge Kay Vess, impegnata a sopravvivere nell'Orlo Esterno fra sindacati criminali, truppe imperiali e incarichi sempre più difficili.
Un altro nome di peso è ovviamente Red Dead Redemption 2, che torna nel catalogo di PlayStation Plus per la gioia di chi ancora non si era cimentato con il capolavoro western firmato Rockstar Games, che funge di fatto da prequel rispetto agli eventi dell'originale Red Dead Redemption.
The Thaumaturge è invece un affascinante RPG a base narrativa che ci catapulta nella Varsavia del primo Novecento per raccontare le vicende di Wiktor Szulski, un taumaturgo appunto che è in grado di leggwre le emozioni e i desideri delle persone, nonché di evocare creature sovrannaturali perché lo aiutino a risolvere i casi più complessi.
Gli altri giochi e i classici PlayStation
Fra gli altri giochi aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium questo mese c'è anche il controverso Enotria: The Last Song, soulslike italiano sviluppato da Jyamma Games e ambientato in uno scenario che punta a rendere omaggio al folklore e alla cultura nostrani.
Completano la lista l'avventura horror Bramble: The Mountain King, il soulslite Flintlock: The Siege of Dawn, la remaster Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged e il classico Time Crisis, iconico sparatutto arcade che torna nella storica versione PlayStation del 1997.
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