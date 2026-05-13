NVIDIA amplia il supporto DLSS con Forza Horizon 6, Subnautica 2 e lancia un nuovo bundle GeForce RTX 50 con 007 First Light

Gli utenti dotati di schede GeForce RTX potranno beneficiare di un netto incremento delle prestazioni e di una qualità visiva ancora più avanzata. I possessori delle nuove GPU GeForce RTX Serie 50 avranno inoltre la possibilità di attivare, tramite NVIDIA App, la modalità DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X per spingere ulteriormente il frame rate.

L'Early Access di Forza Horizon 6 inizierà questo venerdì , anticipando di alcuni giorni l'uscita ufficiale prevista per il 19 maggio . Il nuovo capitolo di Playground Games, ambientato in un vasto Giappone esplorabile e caratterizzato da oltre 550 vetture, offrirà fin dal lancio il supporto a DLSS 4.5 Super Resolution e DLSS Multi Frame Generation .

Blades of Fire riceve l'aggiornamento 2.0 insieme al supporto DLSS, mentre Battlefield 6 continua a sfruttare l'intero pacchetto RTX con l'avvio della Stagione 3. Tra le tecnologie supportate figurano DLAA, Reflex e le varie versioni di Frame Generation per garantire massima fluidità e reattività .

Dead As Disco debutta in Early Access mentre NVIDIA spinge il DLSS 4.5 e nuove tecnologie IA per il gaming

Anche Directive 8020, la nuova avventura horror fantascientifica di Supermassive Games , integra path tracing avanzato, DLSS Ray Reconstruction e Dynamic Multi Frame Generation. Subnautica 2, disponibile in Early Access dal 14 maggio, supporta DLSS Super Resolution e Frame Generation , con ulteriori miglioramenti accessibili attraverso NVIDIA App.

DLSS e il nuovo bundle di NVIDIA con 007 First Light

NVIDIA ha infine pubblicato i nuovi GeForce Game Ready Driver ottimizzati per Forza Horizon 6, Directive 8020 e Subnautica 2. Inoltre, dal 27 maggio sarà disponibile il bundle GeForce RTX Serie 50 che includerà una copia Steam di 007 First Light con l'acquisto di schede video, desktop o notebook selezionati.

Il gioco di IO Interactive supporterà DLSS 4.5 e Dynamic Multi Frame Generation al lancio, con path tracing e Ray Reconstruction previsti per l'estate 2026. Che cosa ne pensate di queste novità in casa NVIDIA? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.