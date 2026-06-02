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Annunciato ASUS Pad: nuovo tablet con display Tandem OLED, chip Dimensity 8300 e funzioni IA

ASUS Pad è il nuovo tablet con display Tandem OLED a doppio strato e numerose funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Scopriamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/06/2026
ASUS Pad

Nelle scorse ore sono state annunciate diverse novità in arrivo, tra cui ASUS Pad, segnando il ritorno sul mercato dei tablet tradizionali. Si tratta di un prodotto versatile e pensato per l'utilizzo quotidiano. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le caratteristiche del tablet

L'ASUS Pad è dotato di un display Tandem OLED a doppio strato da 12,2 pollici con risoluzione 2.8 K e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. La tecnologia Tandem OLED offre una maggiore luminosità, nonché all'efficienza energetica e alla durata del pannello. A contribuire è la copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3 con luminosità tipica fino a 600 nit. Il dispositivo ha uno spessore di 6,5 mm e un peso di 523 grammi, mentre il comparto fotografico si basa su una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 5 MP.

ASUS Pad
ASUS Pad

Inoltre, il tablet utilizza il chip Dimensity 8300 di MediaTek con processo a 4 nm per offrire buone prestazioni in diversi contesti e attività. Per quanto concerne la memoria, invece, troviamo 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 3.1, con la possibilità di utilizzare uno slot per schede microSD fino a 1 TB.

La batteria ha un'ottima capacità di 9.000 mAh con supporto alla ricarica rapida USB-C da 45W, ed è in grado di raggiungere il 50% di carica in 30 minuti. Il comparto audio si basa su un sistema a quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, per offrire un'esperienza coinvolgente sia con i videogiochi che per l'ascolto di musica.

Diverse funzioni

Il tablet si basa su Android 16 e include diverse funzioni basate sull'IA, come Cerchia e Cerca di Google per cercare informazioni dai contenuti su schermo, o l'assistenza di Google Gemini per diverse attività. Con Asus GlideX è inoltre possibile condividere lo schermo, trasferire file e flussi di lavoro tra dispositivi compatibili.

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Non sono stati ancora comunicati dettagli su data di uscita e prezzo, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

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