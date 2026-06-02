Annunciato ASUS Pad: nuovo tablet con display Tandem OLED, chip Dimensity 8300 e funzioni IA

Nelle scorse ore sono state annunciate diverse novità in arrivo, tra cui ASUS Pad , segnando il ritorno sul mercato dei tablet tradizionali. Si tratta di un prodotto versatile e pensato per l'utilizzo quotidiano. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le caratteristiche del tablet

L'ASUS Pad è dotato di un display Tandem OLED a doppio strato da 12,2 pollici con risoluzione 2.8 K e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. La tecnologia Tandem OLED offre una maggiore luminosità, nonché all'efficienza energetica e alla durata del pannello. A contribuire è la copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3 con luminosità tipica fino a 600 nit. Il dispositivo ha uno spessore di 6,5 mm e un peso di 523 grammi, mentre il comparto fotografico si basa su una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 5 MP.

ASUS Pad

Inoltre, il tablet utilizza il chip Dimensity 8300 di MediaTek con processo a 4 nm per offrire buone prestazioni in diversi contesti e attività. Per quanto concerne la memoria, invece, troviamo 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 3.1, con la possibilità di utilizzare uno slot per schede microSD fino a 1 TB.

La batteria ha un'ottima capacità di 9.000 mAh con supporto alla ricarica rapida USB-C da 45W, ed è in grado di raggiungere il 50% di carica in 30 minuti. Il comparto audio si basa su un sistema a quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, per offrire un'esperienza coinvolgente sia con i videogiochi che per l'ascolto di musica.