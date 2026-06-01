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Prestige N16 Flip AI+ è il primo laptop MSI con NVIDIA RTX Spark: leggero e ultra sottile con tecnologia Tandem OLED

MSI ha presentato il suo primo laptop basato sulla piattaforma NVIDIA RTX Spark, il Prestige N16 Flip AI+, dal design sottile e con strumenti avanzati per la produttività.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/06/2026
Prestige N16 Flip AI+

MSI ha presentato il nuovo laptop Prestige N16 Flip AI+, dispositivo sottile e leggero di alta gamma che integra la suite completa di tecnologie RTX. Si tratta del primo prodotto MSI a introdurre RTX Spark, la piattaforma con agenti IA locali. Oltre ad adottare la suite completa di tecnologie RTX, offre un'ottima efficienza energetica, potenza grafica e accelerazione dei carichi di lavoro creativi. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le caratteristiche del laptop MSI

Come anticipato, questo laptop si basa sulla piattaforma IA full-stack di NVIDIA e sulla suite completa di tecnologie RTX. È un prodotto pensato non solo per i videogiocatori, ma anche per sviluppatori, creator e professionisti che lavorano con carichi di lavoro complessi. Il display Tandem OLED UHD+ è da 16 pollici con una luminosità di picco superiore a 1000 nit, immagini vivide dal contrasto profondo e il 100% della gamma cromatica DCI-P3.

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La frequenza di aggiornamento è variabile (VRR) e garantisce immagini fluide in ogni circostanza, mentre la batteria è da 99,9 Wh. Troviamo inoltre MSI NANO PEN, una penna stilo per un input preciso, e MSI Action Touchpad in un fattore di forma a libro, pensato per favorire la produttività in qualsiasi momento.

Un prodotto pensato per la produttività

La tecnologia NVIDIA RTX Spark è tra i principali punti chiave di questo dispositivo, offrendo strumenti avanzati per la creazione di contenuti, per lo sviluppo di IA e per il gaming ad alte prestazioni. Il tutto con un'autonomia di un giorno intero. Il Prestige N16 Flip AI+ è pensato per un utilizzo quotidiano; il design 2-in-1 con chiusura a scatto consente di passare facilmente alle modalità laptop, tablet e presentazione.

NVIDIA RTX Spark
NVIDIA RTX Spark

Infine, il comparto audio si basa su un sistema a quattro altoparlanti. Per ora non sono stati svelati dettagli su disponibilità e prezzi ufficiali, quindi vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli. Nel frattempo, vi ricordiamo che anche Microsoft Surface Ultra sarà basato su RTX Spark.

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