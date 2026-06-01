MSI presenta il laptop Titan 18 HX Dragon Edition e le nuove serie Katana, Venture e Crosshair 16 HX MLG Edition

MSI ha presentato in anteprima il Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic , il Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition e le novità per le serie Katana, Venture e Crosshair 16 HX MLG Edition pensati per soddisfare diverse esigenze. Vi abbiamo già parlato del nuovo dispositivo portatile chiamato MSI Claw 8 EX AI+, dotato del nuovo Intel Arc G3 Extreme. Vediamo ora le caratteristiche dei prossimi laptop premium.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

Questo laptop si ispira alla costellazione del Drago ed è stato realizzato per il 40° anniversario. Il design è caratterizzato da finiture premium anodizzate, con incisioni metalliche dalle texture intricate e riflessi di luce dinamici. È dotato del processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e della GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB GDDR7, con display da 18 pollici Mini LED 4K a 240Hz e tastiera meccanica RGB.

Il bundle Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

Il sistema di raffreddamento avanzato a camera di vapore garantisce prestazioni stabili anche sotto carichi intensi, permettendo di giocare o lavorare su attività complesse senza preoccuparsi della dissipazione del calore. Il prodotto include un bundle da collezione con mouse da gioco, tappetino e una moneta commemorativa. Di seguito trovate le specifiche tecniche; per prezzi e disponibilità vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. L'articolo è infatti in aggiornamento.