MSI presenta il laptop Titan 18 HX Dragon Edition e le nuove serie Katana, Venture e Crosshair 16 HX MLG Edition

MSI ha presentato in anteprima il Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, il Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition e le novità per le serie Katana, Venture e Crosshair 16 HX MLG Edition pensati per soddisfare diverse esigenze. Vi abbiamo già parlato del nuovo dispositivo portatile chiamato MSI Claw 8 EX AI+, dotato del nuovo Intel Arc G3 Extreme. Vediamo ora le caratteristiche dei prossimi laptop premium.
Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic
Questo laptop si ispira alla costellazione del Drago ed è stato realizzato per il 40° anniversario. Il design è caratterizzato da finiture premium anodizzate, con incisioni metalliche dalle texture intricate e riflessi di luce dinamici. È dotato del processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e della GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB GDDR7, con display da 18 pollici Mini LED 4K a 240Hz e tastiera meccanica RGB.
Il sistema di raffreddamento avanzato a camera di vapore garantisce prestazioni stabili anche sotto carichi intensi, permettendo di giocare o lavorare su attività complesse senza preoccuparsi della dissipazione del calore. Il prodotto include un bundle da collezione con mouse da gioco, tappetino e una moneta commemorativa. Di seguito trovate le specifiche tecniche; per prezzi e disponibilità vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. L'articolo è infatti in aggiornamento.
- Processore: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
- Sistema operativo: Windows 11 Home / Windows 11 Pro
- Memoria: DDR5, 2 slot fino a 128GB
- Display: 18" UHD+ (3840x2400), MiniLED, 240Hz, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR 1000 Certified, pannello IPS
- Grafica: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7
- Storage: 1 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen5 x4 / 3 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen4 x4
- Tastiera: tastiera RGB meccanica Cherry da SteelSeries con tasto Copilot
- Audio: 6 altoparlanti di Dynaudio / 1 x Audio combo jack / Potenziamento Nahimic 3 Audio / Hi-Res Audio ready
- I/O: 2 x Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1); 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A; 1 x SD Express Memory Card Reader; 1 x HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz); 1 x RJ45; 1 x Audio combo jack; 1 x Kensington Lock
- Connettività: Gigabit Ethernet (fino a 2.5GbE)/ Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
- Webcam: IR FHD type (30fps@1080p) con HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
- Sicurezza: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock
- Batteria: 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr
- Dimensioni: 404 x 307.5 x 24~32.05 mm
- Peso: 3.6 kg
Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition
Passiamo a un altro prodotto in edizione limitata, dal tocco decisamente artistico. Si tratta di un laptop che si aggiunge alla collezione Artisan di MSI, ispirato a Notte Stellata e Notte Stellata sul Rodano di Vincent van Gogh. Viene quindi offerto in due design differenti, ma entrambi fondono arte e tecnologia in un linguaggio di design moderno.
Il laptop è alimentato dai processori Intel Core Ultra Series 3 per prestazioni elevate e un'autonomia che dura tutto il giorno. Il prodotto è pensato per un uso quotidiano, ma anche in questo caso vi aggiorneremo con prezzi e disponibilità ufficiali. Nel frattempo, di seguito trovate le specifiche tecniche:
- Processore: Intel Core Ultra X9 378H
- Sistema operativo: Windows 11 Home / Windows 11 Pro
- Memoria: LPDDR5x fino a 64 GB dual channel
- Display: 14" FHD+ (1920 x 1200), OLED, Touchscreen, 100% DCI-P3, Low Blue Light & Flicker-free, supporta MSI Nano Pen
- Grafica: Intel Arc GPU B390
- Storage: 1 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen4
- Tastiera: tastiera retroilluminata bianca con tasto Copilot
- Sicurezza: Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Sensore di impronte / IR Webcam / otturatore per webcam / Smart Guard
- Sensore: Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor
- Connettività: Intel Killer Wi-Fi 7, Bluetooth v6
- Audio: 2 x 2W altoparlanti stereo + 2 x 2W Woofers / 1 x Audio combo jack / DTS Audio Processing / Spatial Array Microphone (3 Mic) / Hi-Res Audio Ready
- I/O: 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort/ Power Delivery 3.0) / 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A / 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
- Adattatore: 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr
- Webcam: IR FHD (30fps@1080p) con HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
- Dimensioni: 315.6 x 221.9 x 11.9-13.9 mm
- Peso: 1.37 Kg
Novità per le serie Katana, Venture e Crosshair
MSI ha anche presentato le ultime novità per le serie Katana e Venture, nonché per il laptop Crosshair 16 HX MLG Edition. Katana presenta un design rinnovato, un processore fino a Intel core i9 14900HX e grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 5070, per offrire esperienze di gioco coinvolgenti. La serie Venture, invece, è stata aggiornata con i recenti processori Intel Core Ultra (serie 3), con un sistema di raffreddamento efficiente e in grado di garantire prestazioni stabili in diversi scenari di utilizzo.
Infine, il Crosshair 16 HX MLG Edition, inizialmente disponibile nei mercati della Repubblica Popolare Cinese, presenta una scocca Stellar White con finitura perlata e sottili sfumature di rosso. Si ispira, come potrete intuire, a MSI MLG (Dragon Princess), ovvero la mascotte originale di MSI.
Il notebook da 16 pollici offre prestazioni elevate e si basa su processori Intel Core Ultra e GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50. Di seguito trovate le specifiche tecniche di questo prodotto:
- Processore: AMD Ryzen 7 8840HX
- Sistema operativo: Windows 11 Home / Windows 11 Pro
- Display: 16" QHD+ (2560x1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), pannello IPS
- Grafica: fino a NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
- Memoria: DDR5, 2 slots fino a 96GB
- Storage: 1 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen5 x4 / 1 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen4 x4
- Webcam: HD (30fps@720p) con 3D Noise Reduction (3DNR)
- Connettività: Gigabit Ethernet / AMD Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
- Audio: 2 x 2W altoparlanti stereo / 1 x Audio combo jack / Nahimic 3 Audio Enhance / Hi-Res Audio ready
- Tastiera: RGB 4 zone con tasto Copilot
- I/O: 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort / Power Delivery 3.0 / 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A / 1 x HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) / 1 x RJ45 / 1 x Audio combo jack / 1 x Kensington Lock
- Batteria: 4-Cell, Li-Polymer, 80Whr
- Dimensioni: 269.7 x 21.95-25.55 mm
- Peso: 2.3 kg
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