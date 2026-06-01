ASUS ROG Scar 18 è un mostro in tutto, ma non ha un display OLED: le novità laptop dal Computex 2026

L'attenzione dell'azienda si è quindi spostata sui nuovi notebook Strix G16 e G18, oltre che sullo Scar 18 , modello pensato per chi cerca prestazioni estreme sia nel gaming sia nei carichi professionali più pesanti. Sul fronte desktop debutta invece il TUF Gaming T700, sistema aggiornabile progettato per utenti che vogliono una piattaforma più facilmente espandibile nel tempo.

ASUS ha sfruttato il Computex 2026 per celebrare i suoi 20 anni ed ampliare l'offerta gaming delle linee ROG e TUF, concentrandosi soprattutto sui modelli Strix e sulle configurazioni desktop. Nessuna novità invece per le famiglie Flow e Zephyrus, già rinnovate durante il CES di inizio anno e arrivate sul mercato europeo nelle ultime settimane.

ASUS aggiorna la linea ROG Strix con CPU Intel Core Ultra e GPU RTX 5080

I nuovi ROG Strix G16 e G18 vanno ad affiancare la lineup annunciata al CES 2026. Dopo il debutto sul mercato cinese, i notebook dovrebbero arrivare anche in Europa tra metà e fine giugno. Le configurazioni più avanzate integrano processori Intel Core Ultra 9 290HX Plus con TDP fino a 80 watt e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5080 con TGP massimo di 175 watt. ASUS punta inoltre su pannelli Nebula con trattamento anti-riflesso AGLR, mantenendo però la tecnologia IPS invece dell'OLED.

Infografica dedicata a ASUS ROG Scar 18

Il modello più estremo della gamma rimane però il nuovo ROG Scar 18. ASUS ha scelto un pannello MiniLED da 18 pollici con risoluzione 4K e refresh rate a 240 Hz, accompagnato dalla tecnologia Nebula ELMB per la riduzione del motion blur. Il display raggiunge una luminosità di picco di 1.600 nit ed è certificato DisplayHDR 1000.

Per sostenere consumi elevati, il notebook utilizza un alimentatore da 450 watt e una piattaforma che può raggiungere un TPP complessivo di 320 watt. ASUS ha dichiarato di aver modificato il sistema di dissipazione aumentando del 43% il flusso d'aria delle ventole e migliorando la camera di vapore interna. Anche le temperature dell'SSD sarebbero state ridotte di circa 12 gradi Celsius rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte hardware, Scar 18 integra configurazioni con Intel Core Ultra 290HX Plus e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 con TGP massimo di 175 watt. La memoria arriva fino a 128 GB DDR5 a 6400 MT/s.

Accanto ai notebook gaming, ASUS ha mostrato anche il nuovo desktop TUF Gaming T700. Il sistema utilizza uno chassis con pannello in vetro temperato e sarà disponibile con piattaforme Intel e AMD. Le configurazioni potranno includere schede video fino alla GeForce RTX 5070, ma saranno chiaramente modificabili nel tempo.

Molto spazio è stato dato ovviamente al ROG Ally X20 e a tanti altri prodotti a tema per i 20 anni del brand Republic of Gamers, inclusa una tastiera con un lingotto d'oro al suo interno.